Božović: Obnavljanje pretnji jer se nismo suočili sa istinom

Poslednji incidenti u Supštini Srbije koje je izazvao predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj – gaženje zastave Hrvatske i pretnje poslanici Aleksandri Jerkov pokazuju da se u Srbiji nisu dogodile promene, kako se to predstavlja u javnosti, ocenio je danas sociolog kulture Ratko Božović.

Profesor Božović rekao je agenciji Beta da je očigledno da se Srbija nije suočila sa istinom i onim što je činjeno i zato se sada obnavljaju pretnje drugima.

„Šešelj sve to radi jer može da radi, on je stvorio one koji mu dozvoljavaju da to radi. Imali smo jedan period u kojem smo popravljali odnose sa susedima, ali sada su došli ovi ‘popravljači’ i počeli da ‘popravljaju’ tako da posledice njihovih dela niko ne može da promeni“, rekao je Božović.

On je kazao da posle ovih incidenata padaju u vodu priče u javnosti o tome kako se dogodila promena.

„Svakoga dana stvarnost dovodi u pitanje tu priču i jasno je da stvari sve više izgledaju baš onakve kakve jesu“ kazao je Božović dodajući da se to više ne može sakriti, iako nema kritičke javnosti.

