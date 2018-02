CIA na Tviteru otkrila kako je Kosovo dobilo ime (foto)

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) je u susret Zimskim olimpijskim igrama, koje su juče svečano otovorene u južnokorejskom Pjongčangu, na svom zvaničnom Tviter nalogu postavljala zanimljive ankete o zemljama učesnicama.

Tako je na red došla u južna srpska pokrajina Kosovo, kojoj je CIA posvetila dva „pitanja“.

#KOS Kosovo’s name is derived from the Serbian word for this bird, kos. #OpeningCeremony

U prvom pitanju-anketi CIA je svojim pratiocima objasnila da je osnova imena Kosovo „izvčena iz srpske reči za pticu kos“, te postavila anketu sa pitanjem koje je boje pomenuta ptica, prenosi „Blic“.

U ponuđenim odgovorima našli su se: crna, plava, crvena i ljubičasta, a najveći broj pratilaca (njih 50 procenata) tačno je odgovorilo da je kos crne boje.

Answer: blackbird!

Bonus info: Kosovo has one of only two national flags that uses a map as a design element. The flag of Cyprus is the other.

Want more info on Kosovo? Check out #CIAWorldFactBookhttps://t.co/MVI7x9uPK1#OpeningCeremony pic.twitter.com/IZciLF0Bpq

— CIA (@CIA) February 9, 2018