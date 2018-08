Cvetanović: Nemoguća misija da Medvedja bude deo Kosova

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović ocenio je danas da su zahtevi za „priključenjem i Medvedje nepriznatom Kosovu – nemoguća misija“.

Odgovarajući na primedbu novinara da se Medvedja sve ćešće pominje kao jedna od tri opštine „za koju postoji zahtev da se priključi Kosovu“, Cvetanović je kazao da ta priča ne može da se ostvari.

„Mislim da je to nemoguća misija. Sami znamo da 90 odsto ljudi koji tamo žive pripadaju srpskoj populaciji, da Albanci koji se na spiskovima vode ne žive u Medvedji. Sami ste svedoci da dolaze samo da glasaju, a onda se do sledećeg izbornog ciklusa ne pojavljuju. Siguran sam da je to atak na integritet i suverenitet, ali da od te priče, bukvalno, neće biti ništa“, rekao je Cvetanović.

On je na konferenciji za novinare govoreći o pregovorima sa vlastima u Prištini kazao da ne treba donositi jednostavno rešenje.

„Ono mora da bude kompromisno, mora da bude dugoročno i mora da bude rešenje kojim će obe strane biti zadovoljne ili obe strane nezadovoljne“, istakao je Cvetanović.

Gradonačelnik Leskovca, koji je i visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, ocenio je da se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću mora verovati kada su pregovori sa prištinskom stranom u pitanju, budući da on ispunjava svoja obećanja u svim oblastima.

„Vučić je pokazao da je ozbiljan političar, da je pun energije i da sve što obeća to i realizuje. Mislim da nema razloga da posle napornog rada Aleksandra Vučića i čitavog tima, koji se sve vreme bori i za suverenitet i integritet naše zemlje, ne verujemo Aleksandru Vučiću“, rekao je on.

On je pri tom izrazio uverenje će „većina gradjana Leskovca i Jablaničkog okruga, čiji je Leskovac administratvni centar, podržati rešenje koje oni iznadju kao kompromis“.

Vešenacionalna opština Medvedja je u Jablaničkom okrugu na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom.

Birački spiskovi u njoj nisu ažurirani još od sredine poslednje decenije prošlog veka, pa se tako danas na njima nalazi 10.465 gradjana s pravom glasa, skoro tri hiljade više od ukupnog broja stanovnika.

Tu nelogičnost razrešila je 2015. godine medjunarodna grupa stručnjaka koju su činili eksperti OEBS-a, ambasada SAD, Velike Britanije i Republičkog zavoda za statistiku.

Po tim podacima, u opštini Medvedji živi ukupno 7.442 stanovnika, od kojih 6.429 srpske nacionalnosti, odnosno 86,39 odsto, 868 albanske nacionalnosti ili 11,66 odsto i 145 Roma – 1,95 odsto.

(Beta)