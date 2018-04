Gojković i Jandroković: Srbija i Hrvatska da nastave dijalog o otvorenim pitanjima

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković saglasili su se danas u Beogradu da ima upražnjenog prostora za unapredjenje odnosa dve zemlje, kao i da je potrebno nastaviti dijalog o otvorenim pitanjima.

Gojković i Jandroković ocenili su na zajedničkoj konferenciji za novinare u Skupštini Srbije da je poseta predsednika hrvatskog parlamenta Beogradu nastavak dijaloga koji su započeli predsednici dve zemlje, Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar Kitarović.

Predsednici dva parlamenta razgovarali su o unapredjenju saradnje Srbije i Hrvatske, parlamentarnoj saradnji, evropskim integracijama Srbije i položaju nacionalnih manjina.

„Ovo je važan signal za razvoj i unapredjenje naših bilateralnih odnosa“, rekla je Gojkovićeva i ocenila da je poseta „otvorila vrata“ produbljivanju parlamentarne saradnje.

Prema njenim rečima, na sastanku se posebno razgovaralo o unapredjenju položaja nacionalnih manjina u Srbiji i Hrvatskoj, kao i o modelima zastupljenosti hrvatske nacionalne manjine u srpskom parlamentu.

„Želja nam je obostrana i da ova poseta bude podsticaj našim medjudržavnim komisijama i predstavnicima izvršne vlasti da vredno i posvećeno rade na unapredjenu i rešavanju otvorenih pitanja kojih ima izmedju naše dve države“, kazala je ona.

Maja Gojković je rekla da se Hrvatska zalaže za dalje proširenje EU i da smatra da je politika proširenja veoma važna politika Unije.

Predsednik Sabora Gordan Jandroković ocenio je da je susret predsednika dva parlamenta važan za produbljivanje saradnje Srbije i Hrvatske, navodeći da je on prvi predsednik Hrvatskog sabora koji je zvanično posetio Beograd.

„Živimo u izuzetno složenim okolnostima punim medjunarodnih izazova. Svesni smo da imamo otvorena pitanja iz prošlosti. Svesni smo da ih moramo rešavati, medjutim do rešenja ne može doći bez razgovora i upravo je to motiv zašto sam danas ovde“, rekao je on.

Jandroković je naveo da se Hrvatska zalaže da proces proširenja ide dalje, kao i da Srbija ide tim putem. On je rekao da je Zagreb spreman da sa Beogradom podeli iskustva iz procesa pristupanja EU i pomogne u tom procesu.

On je kazao da je dogovoreno da članovi Odbora za evropske poslove Hrvatskog sabora posete kolege iz Odbora za evropske integracije srpskog parlamenta, kao i da grupa prijateljstva sa Hrvatskom u srpskom parlamentu poseti sabor.

Predsednik Hrvatskog sabora izrazio je zadovoljstvo zbog pozitivnih pomaka u unapredjenju položaja nacionalnih manjima posle posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj.

Dodao je da Hrvatska očekuje primenu Sporazuma o zaštiti nacionalnih manjina, odnosno dela o zagarantovanom učešću predstavnika hrvatske manjine u organima vlasti, pa i u srpskom parlamentu.

Jandroković je ocenio da će njegova poseta Srbiji značajno unaprediti kvalitet odnosa dve zemlje.

