Izvori EU: Veoma argumentovano ubediti Vučića za dalekosežnu odluku

Rešenje odnosa Beograda i Prištine i za to nužna „dalekosežna odluka“ Beograda kojom će se Srbiji otvoriti članstvo u EU, koja će značiti pristanak na vid samostalnosti Kosova, biće plod složenog i nimalo lakog procesa kroz dijalog.

Diplomatski zvaničnici u EU agenciji Beta u Briselu rekli su da je jasno da za „Beograd to mora biti prihvatljivo rešenje“, za koje će posrednici i ključni činioci u EU morati da „veoma argumentovano ubede srpskog predsednika Aleksandra Vučića“.

Za EU „dalekosežna odluka“ Beograda svakako će biti „sveobuhvatno konačno rešenje“ odnosa s Prištinom, koja to može protumačiti i kao priznanje, ali je presudno važno da to dve strane prihvate.

Izvori u EU su takodje istakli i da sporazum o Zajednici srpskih opština (ZSO) mora biti sproveden bez odlaganja, a pitanje mišljenja ustavnog suda Kosova o ZSO nije stvar koja se tiče Srbije kao pregovarača i EU kao posrednika, već to „same vlasti, političari i strukture unutar Kosova moraju medjusobno razjasniti“.

Na pitanje agencije Beta šta će EU ponuditi predsedniku Vučiću koji traži od Brisela odgovor na to šta Srbija za uzvrat dobija i kad onda može očekivati da joj se otvore vrata Unije, evropski izvori su uzvratili da Beograd bez sumnje dobija članstvo, ali to znači i da Srbija mora ispuniti i sve uslove, od vladavine prava do nužnog stepena ekonomske snage.

I, kako su predočili ovi izvori, to su takodje preduslovi za dobijanje podrške kroz bitan ekonomsko-investicioni paket EU za Zapadni Balkan od devet milijardi evra, uz očekivanje da zajedno s medjunarodnim finansijskim organizacijama i privatnim kapitalom to dostigne 29 milijardi evra.

Beta je evropske diplomatske zvaničnike zamolila da kažu kako se može razumeti poruka specijalnog predstavnika EU za dijalog Miroslava Lajčaka da se od predsednika Vučića očekuje „dalekosežno rešenje“, koje nezvanično svi tumače kao priznanje nekog vida nezavisnosti, dok je visoki predstavnik EU Žozep Borel stavio do znanja da „kakvo god rešenje da se nadje za sukob Beograd-Priština…mi tu ništa ne propisujemo, već samo olakšavamo, posredujemo“.

Odgovor diplomata u Briselu je glasio da će ceo složeni i mukotrpni postupak pregovora i dijaloga potrajati, ali i Beograd i Priština nemaju kud već da dodju do rešenja ako žele da se svako svojim putem uključi u Uniju.

„EU posrednici, ali i ključne članice Unije će, istina je svakako, za pristanak Beograda morati da zaista veoma argumentovano ubede srpskog predsednika Vučića“, rekli su ovi izvori.

Kako Beta saznaje, u Briselu se iduće nedelje ne očekuje obnova dijaloga, ali bi poseta Lajčaka danas u Beogradu trebalo da razjasni kad će to biti moguće, najpre u ravni stručnih timova, a potom i čelnika Beograda i Prištine.

(Beta)

