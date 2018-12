Još jedna zemlja povukla priznanje Kosova (foto)

Solomonska ostrva su povukla priznanje Kosova, saznaje Koha, i to uz naglasak da je po prvi put to učinjeno javno, odnosno da je KTV došla u posed dokumenta o povlačenju priznanja a koji je stigao kosovskim institucijama.

Solomon Islands derecognised Kosovo, based on Serbia’s instruction & narrative, as @portalikohanet shows. If the EU wants to remain a credible peace-broker should no longer ignore the problem of derecognition as key factor undermining the Ks-Srb Dialogue & regional stability. pic.twitter.com/g8EWwxoncT

— Gëzim Visoka (@gezimvisoka) December 2, 2018