Jovanov: Jeremić lažima pokušava da saplete Vučića

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov kritikovao je danas lidera Narodne stranke Vuka Jeremića navodeći da „lažima pokušava da saplete“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok se bori za Srbiju.

„Vuk Jeremić laže da Vučić bilo šta daje, jer ništa niti je dao, niti će dati, ali je zato Jeremić dao sve, iako mu niko ništa nije tražio“, naveo je Jovanov u saopštenju.

Prethodno je Jeremić izjavio da Vučić vodi spoljnu politiku tako da svima koji bi potencijalno mogli da mu nanesu štetu daje sve što traže, ali da će mu zahtev Amerikanaca da preda Kosovo „eksplodirati u lice“, jer ne zna kako da reši taj problem.

Tim povodom, Jovanov je ocenio da gradjani Srbije dobro vide i dobro znaju kako se i koliko Aleksandar Vučić bori za Srbiju.

„Jadni su i bedni oni koji, poput Jeremića priželjkuju poraz Srbije, nadajući se da će tako i Vučić biti poražen. To samo potvrdjuje da njima do Srbije uopšte nije stalo, nego im je jedina ideja da se dokopaju nekakve fotelje i vlasti, ali u tome neće uspeti, jer narod u Srbiji nikada neće podržati one koji bi i Srbiju žrtvovali za fotelju“, naveo je Jovanov.

