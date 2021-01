Klačar: Ne odredjuje vlast Srbije ko će biti pregovarač Evropskog parlamenta

Vlast Srbije nema mogućnost da utiče ko će biti pregovarač u dijalogu evroposlanika i srpskih političara, jer Evropski parlament ima svoje procedure i pravila, izjavio je danas predstavnik Cesida Bojan Klačar.

Klačar je, komentarišući navode da je zvanični Beograd tražio izuzeće Tanje Fajon iz dijaloga vlasti i opozicije o poboljšanju izbornih uslova, za televiziju N1 izjavio da „nije siguran da će vladajuća stranka ići protiv odluke unutar Evropskog parlamenta“.

Klačar je rekao da dijalog vlasti i opozicije mora da otvori prostor za razne učesnike i za njihove različite pozicije.

„Imamo više od 100 političkih stranaka u registru, ono što bi bilo dobro je da ovaj dijalog obuhvati sve relevante političke aktere, koji su prisutni u javnom životu, imaju jasne pozicije i koji planiraju ozbiljnije da se bave izborima i politikom, a to su i parlamentarne stranke kao i one koje su bojkotovale izbore i one koji su napravile loš rezultat“, kazao je Klačar.

On je rekao da i predstavnici vlasti i opozicije koji učestvuju u dijalogu moraju biti spremni na kompromis, „i da odustanu od maksimalističkih zahteva“.

„Mora da postoji iskrenost i vera, ako se to ne desi pitanje tema i formata biće manje važna. Ono što može drugačije da se desi u odnosu na prethodni dijalog 2019. godine, je da u formatu bude dogovoren deo koji bi bio radnog karaktera, da se posle jedne završena teme predje na konkretno regulisanje“, rekao je Klačar.

Klačar je rekao da dijalog „ne mora da traje dugo“, kao i da tema dijaloga treba da budu kontrola izbornog procesa, uloga medija i pritisci na birače.

(Beta)

