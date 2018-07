Kosovski Srbi zbog pritisaka i pretnji Beograda napuštaju BSK

Napadi i ucene zvaničnog Beograda su uzrok što srpski pripadnici žele da napuste Bezbednosne snage Kosova (BSK), ocenio je danas kosovski premije Ramuš Haradinaj posle vanredne sednice Saveta bezbednosti Kosova.

„I mediji su izveštavali o oružanim napadima i eksplozivnim napravama koje ugrožavaju život srpskih pripadnika BSK-a. To se u prošlosti dešavalo na severu, zatim su prijavljene i druge pretnje, i sve to je dovelo do zahteva za napuštanje BSK od strane jednog broja srpskih pripadnika iz kosovskog regiona, a ne sa severa“, rekao je premijer Haradinaj.

On je ocenio da većina njih, na osnovu izjava o motivima, navode da je u pitanju direktan pritisak zvaničnog Beograda.

Premijer Haradinaj je rekao da su pritisci različite prirode, bilo tokom putovanja u Srbiju kao zaustavljanje i ispitivanje, pretnje njihovom životu i pretnje njihovim porodicama pa do korišćenja drugih instrumenta, uključujući i druge mehanizme paralelnih institucija koje rade na Kosovu.

Haradinaj je rekao da ova situacija ne utiče na ukupnu bezbednosnu situaciju na Kosovu i da su kosovske bezbednosne institucije na nivou odgovornosti.

Na pitanje novinara da li su napadi na pripadnike srpske zajednice u vezi sa najavom Srba da ne prihvataju da u budućnosti budu deo BSK-a nakon pretvaranja u vojsku, premijer

Haradinaj rekao da je i ranijih godina postojao pristup zvaničnog Beograda da kosovski Srbi ne treba uopšte da učestvuju u kosovskim institucijama.

„Danas su kosovski Srbi ravnopravni građani na Kosovu i učestvuju u političkom, institucionalnom, socijalnom životu i upravljanju zemljom. Taj pritisak je nerazumljiv, jer mu je vreme isteklo, pošto su ove metode korišćene pre 10 godina, opa smo iznenađeni ovom vrstom nefer pristupa“, rekao je premijer Haradinaj.

On je takođe, rekao da ovakvim akcijama neko čini zločine prema građanima Kosova, mladim ljudima i ženama kao i njihovim porodicama.

„To je protiv konvencija, protiv ljudskih prava, protiv sigurnosti života ovih gradjana i mi kao Kosovo smo blagovremeno delovali, preduzeli smo na vreme akcije, kako na unutrašnjem tako i na spoljnom planu, da se objasni ovaj neprihvatljiv postupak“, rekao je Haradinaj.

(Beta)