Marković : Sa Kosovom nemamo probleme, razgovaramo o otvorenim pitanjima

Predsednik vlade Crne Gore Duško Marković večeras je u Prištini izjavio da je počaščen što je prvi crnogorski premijer koji dolazi u posetu Kosovu i dodao da Crna Gora želi unapredjenje dobrosusedskih odnosa na dobrobit obe zemlje.

„Mi sa Kosovom nemamo problema, imamo neka otvorena pitanja i zalažemo se da za njih pronadjemo rešenje“, kazao je Marković na zajedničkoj konferenciji za medije sa premijerom Kosova Ramušom Haradinajem.

Premijer Marković je rekao da su došli u posetu kod dobrog suseda, da iskažu podršku Kosovu na putu evroatlanskih integracija.

„Sa Kosovom ostvarujemo dobre političke, ali i dobre ekonomske odnose, zalažemo se da se dobri medjudržavni i dobrosusedski odnosi razvijaju, da iskoristimo potencijale za razvoj i ekonomskih odnosa izmedju naše dve zemlje“, kazao je crnogorski premijer.

On je ocenio da infrastruktura koja povezuje dve zemlje nije dovoljno dobra.

„Mi se zalažemo za poboljšanje infrastrukture i da naše potencijale učinimo pristupačnijim. Infrastrukturni potencijali treba da budu na vrhu naših odnosa i angažovanja“, kazao je premijer Marković.

Govoreći o položaju Crnogoraca na Kosovu on je rekao da je to bila jedna od tema razgovora i izrazio uverenje da će se ostvariti obećanja koja je dobio od kosovskog premijera.

„Ja sam ovde da potvrdim strateško i dugoročno prijateljstvo sa Kosovom, uključujući i položaj Crnogoraca. Ja verujem obećanjima mog prijatelja premijera Haradinaja“, kazao je on.

Haradinaj je kazao da je počašćen posetom premijera Markovića, prijatelja Duška, kako mu se sve vreme konferencije obraćao, koja je prva poseta jednog crnogorskog premijera Kosovu.

„Ova poseta dokazuje da narodi Kosova i Crne Gore nisu samo susedi već da vole jedni druge i da zajedno planiraju da budu deo evropske i evroatlantske perspektive“, kazao je Haradinaj i dodao da odnosi dve zemlje mogu biti primer za narode i države u regionu.

Govoreći o položaju Crnogoraca na Kosovu, Haradinaj je rekao da su učinjeni neki konkretni koraci na tom planu, da se radi na ostvarivanju akcionog programa koji je usvojila Vlada i da na Kosovu postoji jedinstven stav da se poštuju položaj i zahtevi Crnogoraca.

„Kašnjenje oko ustavnog uredjenja položaja Crnogoraca nisu kašnjenja zbog našeg neslaganja oko ustavnog uredjivanja, već potrebe da se izvrše ustavne promene“, kazao je Haradinaj.

Tokom sastanka se razgovaralo i o demarkaciji granice izmedju dve zemlje, potvrdila su dvojica premijera.

Marković je rekao da o tome treba i dalje razgovarati, jer se radi o značajnom pitanju.

„Znate da je to pitanje ratifikovano u Skupštini Crne Gore, Kosovo to nije učinilo. Mi želimo da pomognemo da se to pitanje reši. Razgovarali smo o tome kao dobri prijatelji i mi ćemo pronaći njajbolje rešenja da se ratifikuje sporazum“, kazao je on.

Haradinaj je rekao da postoji dobra volja obe strane da se pronadje izlaz iz sadašnje situacije i izrazio uverenje „da će se to rešenje iznaći“.

„Kosovo će imati našu podršku u evroatlantskim integracijama i slažemo se da zajedno radimo na ovom značajnom pitanju koje je jednako značajno za Crnu Goru, ali i za region“, rekao je crnogorski predsednik ističući da će staviti na raspolaganje Kosovu sve što bude potrebno.

Haradinaj je kazao da su štabni oficiri Crne Gore dobrodošli na Kosovo kao deo NATO snaga.

