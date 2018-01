Ministar odbrane Srbije: Odluka da načelnik Generalštaba ne dobije vizu SAD loša za …

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocenio je danas da odluka da načelnik Generalštaba Ljubiša Diković ne dobije američku vizu ostavlja „loš trag“ i loše se odrazila na vojne odnose dve zemlje.

„Ništa u biografiji generala Dikovića, ništa u njegovom ratnom putu, ništa u njegovom životu ne može i nije razlog da ne dobije vizu za putovanje za Sjedinjene Američke Države“, ocenio je ministar.

„Mi nismo dobili zvanično objašnjenje zašto je to tako, tražili smo ga, tražimo ga ponovo i tražićemo ga ponovo, i sa velikim nestrpljenjem čekam da mi se kaže kako je moguće i zašto generalu Dikoviću uskraćena viza za putovanje koje su tražili američki domaćini, a ne putovanje koje je tražio on ili tražila Vojska Srbije“, rekao je Vulin, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Vulin je kazao da je Diković „hrabar i častan oficir kojim se ova Vojska iskreno ponosi“.

„Mi smo ponosni na našeg generala i ne možemo da razumemo takav odnos, i moram da kažem da se takva odluka loše odrazila na naše vojno-vojne odnose, takva odluka ne doprinosi našoj saradnji, takva odluka ostavlja jedan loš trag“, rekao je ministar.

„Nadamo se da će Sjedinjene države razmotriti svoju odluku, ne za to što general Diković hoće ili neće da putuje, već zato što je to odnos prema prvom čoveku naše Vojske i zato što je to odnos prema našoj vojsci u celini. Dok se to ne reši, bojim se da će ova odluka i dalje izazivati loše i negativne posledice“, rekao je Vulin.

(Beta)