Novaković (Narodna stranka): Kriminalne dimenzije i bezbednosne posledice 'Novog Sada na vodi'

Potpredsednik Narodne stranke Borislav Novaković izjavio je danas Televiziji N1 da projekat izgradnje naselja na obali Dunava – „Novi Sad na vodi“, ima „kriminalne dimenzije“ i „bezbednosne posledice“.

Projekat podrazumeva pomeranje 4,5 kilometra nasipa u korito reke za 500 metara, da bi investitori dobili 165 hektara gradjevinskog zemljišta i gradili stanove koje bi prodavali po ceni o 2.500 evra do 3.000 evra po kvadratnom metru, rekao je on.

„Osim kriminalne dimenzije tog poduhvata, postoji i bezbednosni, jer će tok reke biti sužen i Dunav time ubrzan“, ukazao je on.

To, kako je podsetio, ne može da se radi bez dozvole Dunavske komisije u Budimpešti, a takve dozvole nema.

Sužavanjem toka bi se napravila veštačka prepreka za plavne vode, pa bi se plavni talasi prelili prema drugim novosadskim naseljima i izazivali velike poplave, rekao je Novaković.

Rekao je da izgradnja „Novog Sada na vodi“ podrazumeva i seču 130 hektara šume na Kameničkoj Adi i Šordošu koja predstavlja „pluća grada, što bi bio čist ekocid“.

Novaković je dodao da je javnost otkrila planove vlasti o „Novom Sadu na vodi“, tek kada je došla do Generalnog urbanističkog plana do 2031. godine i do Plana generalne regulacije.

(Beta)

