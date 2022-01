Prelević: Ljudima je preko glave Vučića i njegovih izmišljenih atentata

Advokat Božo Prelević rekao je da sva relevantna istraživanja, što pokazuje i referendum o promeni Ustava, potvrdjuju da je rejting predsednika Srbije Aleksandra Vučića u padu, navodeći da je „njegovo izmišljanje atentata, njegovo neprestano prisustvo u svim medijima, izazvalo takvo zasićenje, jer su ljudi videli da to nije istina“.

„Mi imamo predsednika samo u medijima, nemamo ga u državi. Predsednik se napada i brani samo u medijima, on vlast crpi iz medija. Kad bi nestalo programa, on ne bi znao šta da radi. Ja inače ne znam ni kad ti ljudi obavljaju svoj posao ako su stalno na televiziji. Pre dvadesetak godina sam bio ministar i uopšte nisam znao gde ću pre. On nema ništa drugo, osim da bude još više u medijima“, rekao je Prelević za novi broj nedeljnika Vreme.

Kako je naveo, što je Vučić više u medijima „to je ljudima sve više preko glave i njega i njegovih izmišljenih atentata, montiranih ubistava“.

Na novinarevu opasku da je „ovo, navodno, Europol dojavio“, Prelević je rekao: „Ali, on je to dojavio ministru unutrašnjih poslova, na koga neprestano laje službeni pas, koji laje samo kad oseti drogu“.

„Vi razumete ko je donosilac te vesti? To je uporište i čvrstina te vesti. Mi parlament nemamo, nemamo medije, ministra unutrašnjih poslova, premijera – mi imamo samo jednu osobu. Svi brane tu jednu osobu, ne zato što je vole, nego zato što nalaze svoj interes u njegovom produženom trajanju, da rade svoje koruptivne poslove“, rekao je Prelević.

(Beta)

