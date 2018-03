Reakcija iz Brisela na hapšenje Marka Đurića: Šamar Srbiji!

Povodom hapšenja direktora Kacelarije za KiM na Kosovu portparolka Evropske komisije Maja Kocijančič kaže da EU oštro osuđuje današnja događanja na Kosovu.

„Pozivamo vlasti obe strane i Kosova i Srbije da pokažu neophodnu uzdržanost i ozbiljnost kako trenutna situacija na Kosovu ne bi dalje eskalirala“, poručila je Kocijančičeva.

Maja Kocijančič kaže da se sva pitanja od zajedničkog interesa moraju rešavati kroz okvir dijaloga kome posreduje EU i koji za „konačni cilj ima normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije“.

„EU oštro osuđuje današnje događaje na Kosovu, koji se kreću suprotno od normalizacije odnosa. Mi očekujemo od Srbije, koja se nalazi u procesu pregovora o pristupanju EU, i Kosova, koje primenjuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da u potpunosti, na rečima i delu, poštuju dogovoreno u dijalogu“, naglasila je Kocijančičeva u pisanom saopštenju.

Ona je navela da su predsednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači potvrdili u petak svoju posvećenost cilju normalizacije odnosa između Srbije i Kosova.

Federika Mogerini: Potrebno je smirivanje situacije i očuvanje dijaloga

Nešto kasnije, visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Federika Mogerini potvrdila je večeras da se čula sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem, kao i da osuđuje ono što se danas desilo na Kosovu.

Called @avucic & @HashimThaciRKS. I deplore what happened today in #Kosovo. #Djuric now free on his way back. Need calm & preserve dialogue.

— Federica Mogherini (@FedericaMog) March 26, 2018