Vojni sindikat Srbije: Vulin i Diković zloupotrebljavaju vojsku u političke svrhe

Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić optužio je danas ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika Generalštaba Vojske Srbije (VS) Ljubišu Dikovića da zloupotrebljavaju vojsku u političke svrhe i najavio da će taj sindikat tražiti od predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić da preispita Vulinovu odgovornost.

Navodeći da ministarstva iz sistema bezbednosti „učestalo krše Ustav i zakone“, Antić je kazao da pripadnici VS „masovno“ napuštaju službu, da su jedinice nedovoljno popunjene kao i da postoji „konstantan mobing nad celokupnim sastavom Vojske Srbije koji počinje od Dikovića pa ide na dole“.

„Nadležni ministri i predsednik Srbije Aleksandar Vučić ignorisali su naše pozive za razgovore, zato će Vojni sindikat Srbije podnositi krivične prijave za sve zloupotrebe za koje budemo saznali“, kazao je Antić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Policijskog sindikata Srbije Veljkom Mijailovićem.

Komentarišući slučaj kapetana VS koji je priveden zbog navodnog fizičkog napada na aktiviste Srpske napredne stranke, Antić je ocenio da je u pitanju „poruka svima u sistemu bezbednosti i vid zastrašivanja svih gradjana“.

„Nezamislivo je da čovek koji se predstavlja kao vrhovni komandant daje sebi za pravo da kapetana VS naziva barabom, iako zna da se ceo slučaj nije odigrao onako kako su to preneli mediji bliski vlastima jer je dobio izveštaj nadležnih službi o incidentu. Zabrinjava i to što niko iz sistema, počev od Dikovića, nije stao u zaštitu kapetana VS“, ocenio je Antić.

On je optužio ljude iz „vrha vlasti“ da „otvoreno štite kriminalce“.

„Na Pančićevom vrhu, u blizini vojnog objekta koji je veoma značajan za bezbednost zemlje grade se hoteli bez saglasnosti Ministarstva odbrane a imamo i informaciju da će više od 65 miliona evra biti isplaćeno iz budžeta ministarstva advokatskim kancelarijama koje zastupaju diskriminisane veterane iz prethodnog perioda“, naveo je Antić.

Predsednik Policijskog sindikata Srbije (PSS) Veljko Mijailović ocenio je da u zemlji postoji „politička policija“ a da medjuljudski odnosi u Ministarstvu unutrašnjih poslova „nikad nisu bili gori“.

„U policiji imate isključivo sprovodjenje naloga od vrha na dole. Zakoni se selektivno primenjuju, odnosno samo na gradjane, dok su policajcima često vezane ruke kada je reč o kriminalcima. To će imati negativan efekat na bezbednost države i gradjana“, kazao je Mijailović.

Navodeći da PSS godišnje dobije izmedju 1.500 i 1.600 predstavki radnika MUP-a u kojima se ukazuje na zloupotrebe u tom resoru, on je ocenio i da je izdavanje lične karte na ime Ljubiša Preletačević Beli očigledan primer zloupotrebe u radu MUP-a.

(Beta)