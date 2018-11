Zastrašujuće poruke Ugljanina posle izbora: „Pobedićemo neman — fašističku Srbiju!“

Nosilac liste „Samoopredeljenje“ Sulejman Ugljanin proglasio je pobedu na izborima za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog veća.

Tom prilikom je poručio da je BNV „ostalo i da će i dalje biti bošnjačko“.

Ugljanin je kazao da je srećan i ponosan što su izbori protekli bez incidenata, u pozitivnoj atmosferi, i da su Bošnjaci potvrdili da su zreo narod.

Aktuelni predsednik Veća ocenio je da su današnji izbori bili najznačajniji za Bošnjake od raspada bivše Jugoslavije i da su Bošnjaci na njima izabrali BNV, koje ima ovlašćenja da u razgovoru sa predstavnicima Srbije rešava njihove probleme.

„Ti problemi su to što Bošnjaci nemaju status naroda i što nije rešen status Sandžaka, koji je okupirana zemlja od 1912. godine. Srbija i Crna Gora nemaju tapiju nad Sandžakom, a ako žele da ga uknjiže kao svoju teritoriju, moraće da u Ustavu uknjiže Bošnjake kao narod. Mi smo na tome dobili izbore i to ćemo zastupati“, istakao je Ugljanin. On je „ljudima u Beogradu koji su hteli da uzmu BNV“ poručio da im je to propalo i da im je „posao bio jalov“.

Ugljanin je dodao i da će BNV biti dobar partner Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i međunarodnoj zajednici u rešavanju svih problema Bošnjaka, ali i drugih naroda. Prema preliminarnim rezultatima, lista „Samoopredeljenje“ će imati 15 većnika, „Matica bošnjačka“ 13, a „Vakat je“ sedam predstavnika u budućem sazivu nacionalnog saveta Bošnjaka.

Na izborima je učestvovala i lista „Stari dedo“, koja nije uspela da osvoji niti jedan većnički mandat. Ugljanin je, ocenivši da nije nezadovoljan već srećan što nisu ostvarili apsolutnu pobedu, najavio da će većinu formirati sa većnicima sa liste „Vakat je“.

„Zadovoljan sam što ćemo sada sa više političkih opcija deliti odgovornost i što ćemo zajedno pobediti tu neman, fašističku tvorevinu srpsku državu Srbiju, koja želi da legalizuje genocid i zločine kao sredstvo osvajanja teritorija i rešavanja političkih pitanja“, zaključio je Ugljanin.

Prema podacima „Samoopredeljenja“, na izborima za BNV glasalo je oko 52 odsto od 106.326 Bošnjaka upisanih u poseban birački spisak.

(Sputnjik)