Zvaničnik Stejt departmenta uoči puta na Balkan: Kosovo blizak partner, sa Srbijom imamo …

Savetnik američkog Stejt departmenta Derek Šole (Derek Chollet) izjavio je uoči posete Balkanu da je Kosovo blizak partner SAD i da Vašington sa Srbijom ima važan odnos.

Šole, koji će tokom posete regionu sledeće nedelje predvoditi američku delegaciju čiji će član biti i specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, rekao je za albanski servis Glasa Amerike da SAD „pokušavaju da učine sve što mogu da budu dobar partner i u odnosu na Srbiju“.

„Kosovo je veoma dobar prijatelj SAD i blizak partner. I sa Srbijom imamo važan odnos. Pokušavamo da učinimo sve što je u našoj moći da budemo dobar partner i u odnosu na Srbiju, jer oni rade sa nama u okviru procesa koji olakšava Evropska unija i koji mi u potpunosti podržavamo kako bi se postiglo bolje rešenje za obe zemlje“, kazao je Šole povodom komentara da se SAD ne odnose prema Srbiji toliko oštro kao prema Kosovu.

Upitan za oštriju retoriku SAD prema vladi u Prištini u poslednje dve nedelje, Šole je rekao da se to odnosilo na „specifično pitanje u vezi sa sprovođenjem propisa o preregistraciji“ vozila.

„Državni sekretar (Entoni Blinken) je razgovarao sa premijerom (Aljbinom Kurtijem) i ja sam imao nekoliko razgovora sa njim. Ono što mogu da kažem je da smo 23. novembra imali dogovor da ostavimo to pitanje po strani kako ne bi došlo do veće nestabilnosti i kako bismo mogli da se fokusiramo na status pregovora uz posredovanje EU o normalizaciji, uključujući priznanja, i to je nešto gde ćemo učiniti sve što možemo da to podržimo“, naveo je Šole.

Šole je rekao da SAD „žele da vide da Kosovo nastavi da ide ka većoj evropskoj integraciji“ i dodao da su „pregovori Srbije i Kosova uz pomoć EU ključni element u tome“.

„Fokusirani smo na normalizaciju odnosa koja je zasnovana na međusobnom priznanju. Ovi razgovori mogu da budu korak u tom procesu tako da Kosovo može da nastavi putem ka većoj integraciji“, kazao je Šole.

Naveo je da SAD „veoma podržavaju mirovni proces (pregovore Srbije i Kosova) koji je omogućila Evropska unija“, ukazujući da je Vašington „naporno radio sa obe strane i podržavao ih“.

„Znam da predstoji nova runda pregovora u narednim nedeljama, i mi veoma podržavamo taj proces. Ne želim da ulazim u detalje. Ali jedna od stvari o kojoj ću govoriti u Prištini, i kasnije u Beogradu, je da će SAD nastaviti da podržavaju Evropljane u njihovim naporima“, dodao je.

Povodom izbora za gradonačelnike četiri većinski srpske opštine na severu Kosova, zakazanih za 18. i 25. decembar, Šole je ponovio stav SAD da uslovi za njihovo održavanje nisu povoljni i da bi trebalo da budu odloženi.

„Bili smo jasni da mislimo da nije pravo vreme za izbore s obzirom na osetljivost trenutka. Situacija je veoma napeta i želimo da budemo sigurni da su uslovi povoljni da ovi izbori budu slobodni i pošteni. Kosovo je multietnička demokratija poput SAD. Ponosni smo na posao koji su SAD obavile u poslednjih 20 godina kako bi pomogle da se uspostavi demokratija na Kosovu. Zato, uz dužno poštovanje, smatramo da ovi izbori treba da budu održani u vreme i na način koji ne bi izazvali veću nestabilnost“, rekao je Šole.

On je kazao i da će razgovori o odlaganju izbora na severu Kosova biti „jedna od glavnih tema“ o kojima će sledeće nedelje razgovarati sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Kurtijem.

Stejt department je saopštio da će Šole od 12. do 17. decembra posetiti Kosovo, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru, Hrvatsku i Brisel, sa ciljem da naglasi trajnu posvećenost SAD miru, stabilnosti i prosperitetu regiona.

Glavne teme njegovih razgovora biće energetska bezbednost, napredak na putu ka EU i dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, naveo je Stejt department.

Posetu regionu Šole počinje u Prištini, gde će boraviti 12. i 13. decembra. U Beogradu će biti 13. decembra, a narednog dana u Sarajevu i Skoplju. Podgoricu i Zagreb posetiće 15. decembra, a evropsku turneju završiće u Briselu, gde će 16. i 17. decembra sa partnerima iz EU i NATO-a razgovarati o saradnji u nizu globalnih pitanja.

(Beta)

