Crnadak: Bezobrazluk i revanšizam Prištine, čekamo na stav EU

SARAJEVO – Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je da odluka Kosova da uvede carine od 100 posto na proizvode iz BiH bezobrazna, potpuno besmislena i revanšistička, te da je rezultat neuspeha Kosova da uđe u Interpol.

Crnadak je istakao da će mera Kosova imati brojne posledice, ali da je u ovom trenutku najvažnije čuti stav Evropske unije.

„Nadam se da će stav EU biti jasan, jer čista verbalna osuda neće biti dovoljna“, mišljenja je Crnadak.

BiH to nije zaslužila jer smo se mi ponašali principijelno kako smo to godinama radili odnosno glasali za članstvo u onim organizacijama koje su definisane briselskim razgovorima Beograda i Prištine i drugim za koji je saglasan Beograd. To je tako već godinama“, kazao je Crnadak za sarajevski portal Klix.

Za njega je, kaže, ova odluka Prištine bezobrazna.

„Reč je o direktnom neprijateljskom aktu. Kada nekome uvedete carinu od 10 posto, to može imati ekonomsku logiku, ali taksa od 100 posto je poruka da vam je neko s druge strane neko s kim ne želite da sarađuje“, smatra ministar.

Na pitanje koji će biti naredni koraci BiH i da li se mogu očekivati kontramere, Crnadak ističe da će lično staviti ovo pitanje kao tačku dnevnog reda na sastanku ministara spoljnih poslova regiona u Crnoj Gori, 29. novembra.

„Videćemo se kako će se prema ovome odnositi ostale zemlje u regionu i u EU. Do tada ćemo mi unutar BiH videti kakve će biti naredne reakcije“, zaključio je Crnadak.

(Tanjug)