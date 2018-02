Darmanović: Pri obeležavanju granične linije s Kosovom moguće korekcije

Ministar inostranih poslova Crne Gore, Srdjan Darmanović je danas rekao da medjudržavni sporazum Crne Gore i Kosova potpisan 2015. godine „mora da se ratifikuje“, te da je zvanična Podgorica posle toga spremna na „tehničke korekcije“, ukoliko budu potrebne.

Darmanović je novinarima u Podgorici rekao da je mogućnost tehničkih korekcija predvidjena postojećim sporazumom i to eventualnih tehničkih korekcija na terenu prilikom obeležavanja granične linije.

„To je već bilo u Sporazumu po Članu 7, i nema nikakvih posebnih promena u svemu tome. Postoji mogućnost da se metar za metar utvrde neke tehničke korekcije i to je to. Ali se radi o tome da je to sporazum o granici koji su dve strane potpisale u dobroj veri i mora da se ratifikuje“, rekao je Darmanović.

Skupština Kosova bi narednih dana trebalo da potvrdi sporazum o državnoj granici s Crnom Gorom, potpisan 26. avgusta 2015. godine u Beču.

Crna Gora je taj sporazum potvrdila, ali je Kosovo to odbijalo da učini smatrajući da je oštećeno za deo teritorije.

Tokom prošle nedelje u Prištini je bio crnogorski premijer Duško Marković, a predsednici Filip Vujanović i Hašim Tači su u Podgorici potpisali zajedničku izjavu kojom pozivaju Skupštinu Kosova da ratifikuje sporazum koji je već odobrila tamošnja vlada.

Zajedničkom deklaracijom dvojice predsednika nisu predvidjene izmene sporazuma o državnoj granici, već „minimalne korekcije prilikom obeležavanja granične linije“ i to tek pošto Skupština Kosova potvrdi medjudržavni sporazum iz 2015. godine .

Crnogorski ministar inostranih poslova je izrazio nadu da će „kosovske institucije naći način da sporazum ratifikuju sa zahtevanom većinom“.

(Beta)