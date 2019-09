HR: Završio govor ustaškim pozdravom, aplauz izostao

ZAGREB – Na svečanoj sednici povodom Dana Opštine Voćin u Hrvatskoj došlo je do incidenta kada je jedan od dobitnika zahvalnice završio svoj govor ustaškim pozdravom „Za dom spremni“, zbog čega su predstavnici Srba napustili svečanu sednicu.

Na sednici je odata počast poginulim braniteljima, pa su i sve četiri zahvalnice opštine dodeljene osobama iz braniteljskih udruženja.

Pred županom i brojnim zvanicima, među kojima je bio i izaslanik predsednika hrvatskog Sabora Gordana Jandrokovića Josip Đakić, dobitnik zahvalnice Opštine Voćin Mato Bubaš je završio govor ustaškim pozdravom, prenosi PortalNovosti.

Bubaš je predsednik Odbora za hrvatske branitelje Viroviticko-podravske županije i predsednik Zajednice udruženja i članova HVIDRA-e Viroviticko-podravske županije.

Kako se navodi, događaju je prisustvovao virovitičko-podravski dožupan, inače, predstavnik srpske nacionalne manjine Igor Pavkovič, koji za portal Novosti kaže da su prisutni bili zgranuti Bubaševim istupom.

„Na sednici je govorio saborski zastupnik i predsednik HVIDRA-e Josip Đakić, koji je održao lep i afirmativan govor o pomirenju i zajedništvu, što nam je svima puno značilo“, rekao je Pavković, dodajuci da je Voćin opština koja je možda i najviše stradala u proteklom ratu, a jako je stradala i u Drugom svetskom ratu.

„Nakon toga je govorio Bubaš, čiji govor takođe ne možemo nazvati lošim. Međutim, on je govor završio ustaškim pozdravom Za dom spremni. Svi smo bili zgranuti. Raduje me da nije dobio aplauz, stotinak prisutnih je pogledalo u pod, videlo se da im je neprijatno. Mi Srbi smo se pokupili i izašli napolje, za nama je krenuo predsednik opštine Vojnić Predrag Filić pokušavajuci da nas vrati, ali mi to nismo hteli“, kaže Pavkovic, koji je posle događaja nazvao Bubaša.

„Pitao sam ga šta mu je to trebalo. On me je pitao zašto se ljutimo. Rekao sam mu da je to zbog ustaškog pozdrava, jer je to kao da crta kukaste krstove na sinagogi. On je odgovorio da to nije ustaški pozdrav i da on ustaštvo osuđuje, da su ustaše taj stari hrvatski pozdrav zloupotrebile. Pitao sam ga ko to kaže, a on odgovara, predsednica to kaže, a on je bio član HOS-a i sme da ga koristi“, prepričao je razgovor Pavković.

(Tanjug)