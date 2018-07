Hrvatske glumice „na udaru“ zbog kritika Tompsona

Hrvatski portal Index.hr piše da su se tri glumice, koje su kritikovale učešće Marka Perkovića Tompsona na proslavi uspeha fudbalera na glavnom gradskom trgu u Zagrebu, doživele na društvenim mrežama salvu uvreda i svojevrsni linč.

Zbog toga se oglasila i Aleksandra Kolarić, stručnjak za komunikaciju SDP-a koja je, kako kaže, zgrožena mržnjom i pretnjama koje su upućene glumicama.

„Već četiri dana traje neopisivo prostačko vređanje, verbalno nasilje i pretnje koje na društvenim mrežama u Hrvatskoj doživljavaju tri žene. Već četiri dana na Fejsbuku dobijaju gomilu uvreda sa različitih anonimnih ili neanonimnih profila. Videla sam deo tih poruka. Radi se o bolesno primitivnom govoru, radi se o komunikaciji iz kanalizacije. Smučilo mi se. Pomisliš šta s tim ljudima ne valja da u sebi nose takav bes, prostakluk, mržnju i zavist?“, navodi Kolarić, te primećuje da su te tri žene samo izrazile mišljenje koje je drugačije od mišljenja većine.

Te tri žene su, dodaje, napisale da smatraju da je Tompson u ponedeljak „promašio melodiju“ na Trgu.

„Činjenica da se radi o ženama, i obično u ovim krajevima, samo pođari besnu rulju na još jače vređanje i pretnje“, navodi Kolarić te pita – sme li u Hrvatskoj da se javno kritikuje Tompson, a da to ne izazove verbalnu hajku?

„Sme li u Hrvatskoj danas javno da se kritikuju fudbaleri koji su osvojili srebro, a da to ne izazove verbalnu hajku? Prema linču koji se dogodio ovim ženama, očito ne sme. Jer nije normalno da u našem društvu zbog kritičkog stava o pevaču usledi verbalno nasilje, salva najgorih uvreda i pretnji. Nije normalno. Ne, to nije demokratija, to je mržnja i trovanje društva“, ocenjuje Kolarić.

Ona poručuje da ukoliko se „ovaj trend mržnje totalitarno odgojenih umova ne zaustavi“, zahvatiće i mnoge koji sada nemaju ni srca ni pameti da osude još jedan linč kojem su izložene neke tri žene.

Poznata hrvatska glumica Nataša Janjić napisla je na Fejsbuku: „Mi volimo us*at pred kraj. Takvi smo neopisivo“, napisala je ona na Fejsbuku, a u raspravu su se onda uključili mnogi, između ostalog i njene koleginice Lana Barić i Jelena Veljača.

„Ja sam malo u šoku kako je off tune“, napisala je Veljača, a Lana Barić poručila je: „Malo je falilo da pobedimo i u dočeku, ali protivnik je bio jači“.

A među komentarima na društvenim mrežama i na desničarskim portalima našli su se i ovi: „One mrze sve hrvatsko“, „glumice su postale preko kreveta“, preneo je Index.hr.

(Tanjug)