Išarana katedrala Svetog Duje u Splitu

SPLIT – Katedralu svetog Duje u Splitu oskrnavili su vandali koji su išarali ceo jedan zid južne strane mauzoleja.

Navodno su koristili uljanu boju dok su na spomeniku, koji je i najstarija katedrala na svetu, crtali nešto što nalikuje pokušaju beleženja senki koje u ranim jutarnjim satima padaju na antički kamen, prenosi Slobodna Dalmacija.

„Sinoć sam crkvu zatvorio nešto pre 21 sat i uključio alarm. Smrklo mi se kad sam video ovo jutros u 5 i po. Počeo sam pipati misleći da je to lagana pitura koja će se oprati, ali ovo je možda uljana boja. Video sam da je celi kontejner bio pun platna, barem su imali kulturu, ako se to tako može nazvati, pa nisu puno prskali. Ne znam kome bi to palo na pamet da napraviti“, izjavio je katedralni nancul Braco Crnogorac.

Prema njegovim rečima, konzervatori su rekli da će taj crtež verojatno trebati da uklanja laserom, što je skup proces.

