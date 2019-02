Kitarović nije obećala da neće pominjati agresiju i genocid

ZAGREB – Kabinet hrvatske predsednice Kolinde Grabar-Kitarović odbacio je večeras tvrdnje njenog bivšeg savetnika za unutrašnju politiku Mate Radeljića da je srpskom predsedniku Aleksandru Vučiću predsednica obećala da neće koristiti termine „velikosrpska agresija“ ili „genocid u Srebrenici“, prenosi Hina.

„Ispod svakog nivoa je ponovo odgovarati na pitanja oko kojih ne postoji nikakvo dvoumljenje. Ono što se dogodilo 90-tih godina bila je agresija na Hrvatsku u ime velikosrpske politike, a zločin u Srebrenici je i Međunarodni sud utvrdio kao genocid i niko dobronameran to ne dovodi u pitanje“, izjavila je portparolka kabineta predsednice Ivana Crnić odgovarajući na pitanje medija povodom izjave Mate Radeljića.

On je za RTL prethodno izjavio da je Grabar Kitarović Vučiću dala obećanje da neće koristiti termine „velikosrpska agresija“ i „genocid u Srebrenici“, prenosi Hina.

RTL je pitao Radeljića na koga je predsednica mislila kada je ranije danas, odgovarajući na pitanja novinara o izjavi koju je svojevremeno dala da je „Za dom spremni“ stari hrvatski pozdrav, rekla da je pogrešila i to zato što joj je to više puta rekao neko od njenih savetnika.

„Ispada da je predsednica bila nekakva marioneta svojih savetnika. Ne znam na koga je mislila i bilo bi lepo da je kazala na koga misli“, kazao je Radeljić za RTL.

Potom je postavio pitanje i da li joj je neko od njenih savetnika rekao da nakon posete Aleksandra Vučića da nalog da se ni u jednom njenom javnom obraćanju i ni u jednom govoru ne sme spomenuti pojam velikosrpske agresije niti genocida u Srebrenici.

„Lično mi je nakon posete Aleksandra Vučića kazala da ne želi više da se ni u jednom obraćanju koristi termin velikosrpske agresije ili genocida u Srebrenici, jer je to obećala Aleksandru Vučiću. Neka to sada demantuje i svali na svoje savetnike“, kazao je Radeljić.

On tvrdi i da predsednica ni u jednom svom govoru nakon posete Vučića Hrvatskoj nije spominjala te termine.

Kako prenosi Hina, u međuvremenu su neki mediji istražujući došli do zaključka da to nije istina i da je predsednica govorila „velikosrpska agresija“.

Grabar Kitarović ranije danas na konferenciji za novinare povodom četiri godine mandata rekla je da je pogrešila kada je „Za dom spremni“ nazvala starim hrvatskim pozdravom.

„Počinila sam grešku kad sam rekla da je „Za dom spremni“ stari hrvatski pozdrav. Učinila sam to, jer su mi tada tako rekli neki savetnici. On nije prihvatljiv“, rekla je ona, a prenela regionalna tv N1.

(Tanjug)