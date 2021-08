Krivokapić: Spremni smo da potpišemo Temeljni ugovor

PODGORICA – Ja i ova Vlada spremni smo, koliko danas, da potpišemo Temeljni ugovor sa SPC, poručio je danas premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić, reagujući na kritike predstavnika Demokratskog fronta (DF).

„Optužujete me za neispunjenje predizbornih obećanja, za nepotpisivanje Temeljnog ugovora koji sami, predizborno, niste ni pomenuli, a onda kada sam upravo ja, nakon formiranja Vlade, kada niko o tome nije ni govorio, otpočeo rad na Temeljnom ugovoru i oformio tim za rad na njegovom usklađivanju i što skorijem zaključenju, napravili ste zamku za narod, kojom ste u Beogradu i na svakom drugom mestu učinili sve da me predstavite izdajnikom koji neće da potpiše nešto svoje, ugovor koji nije bio ni usaglašen ni izglasan na Vladi, tražili ste mi da zaključim ugovor da bi imali razlog da me razrešite“, naveo je Krivokapić u saopštenju.

„A kada nisam upao u vašu zamku, javili ste se kao zaštitnici crkve, vi koji ste nakon izbora crkvu kritikovali, pod Ostrogom se obrušivali na pokojnog mitropolita, pa mu nakon upokojenja i sa skoro dva sata zakašnjenja došli na opelo, dok sebe proglašavate zaštitnicima crkve, tehničku Vladu nudite DPS-u koji je crkvi uzeo sve, i koji bi joj opet sve oduzeo“, istakao je on.

Krivokapić navodi da sa Milom Đukanovićem i DPS-om, zbog prirode svoje funkcije i prirode kohabitacije komunicira zato što mora, a da predstavnici DF to, kako je ocenio, čine zato što žele.

„Ne zovem ja DPS u tehničku Vladu, već vi, umarate narod podelama, neslogom i konfliktima, ali ne konfliktima sa opozicijom, koju ste upravo vi takvi 30 godina držali na vlasti, već konfliktima sa delom parlamentarne većine i Vladom, jer kada ste konačno na vlast došli, vi želite da ostanete opozicija, očigledno nesvesni odgovornosti koju nosi vlast, pa i vi lično, pred narodom Crne Gore“, dodaje je.

„Meni, gospodo, spočitavate da godinama nisam bio sa vama, u borbi prekaljenih boraca za slobodu Crne Gore, prozivajući sebe za sinonim otpora režimu. Pa ako je tako, zašto ga niste srušili bez Crkve, pa i mene, na čelu zajedničke liste?“, kaže Krivokapić.

Predstavnicima DF poručio je i da njihovi mandati, na koje se pozivaju, nisu njihovi, nego, kako je naveo, mandati mnogo šire ideje nego što su ideje partija.

„Makar zato vas pozivam da sa mnogo više pažnje čuvate ovaj proces, koji nije samo vaš“, poručio je Krivokapić.

„Zato, gospodo, niste u pravu kada zahtevate nešto pozivajući se na broj mandata koji nisu samo vaši, glasača vaših partija, već su mandati onih koji se nisu vidli i ne vide na partijskim listama, onih koji su noćili na ulici, Sinjajevini i pored čempresa u Baru, onih koji su nosili ikone, a koji se ne prepoznaju u partijama, i njima, gospodo, vlast i mandati pripadaju, iako im ih svakonedvno uzimate i pripisujete samo sebi i vašim partijama“, naveo je on.

Predstavnicima DF je poručio da je koalicija ZBCG mnogo više od koalicije partija, članstava, partijskih knjižica, partijskih mandata i partijskih dubina, i da koalicija ZBCG nisu samo oni iz Demokratskog fronta.

„Zato, gospodo, neću vam dozvoliti da se igrate sa ovim što je umesto vas stekao narod Crne Gore, da arčite njegovu pobedu, da sa pozicija predsednika upravnih i drugih odbora pljujete po Vladi koja vas imenuje, da destabilizujete čitavu zemlju, da unosite nemir i širite pesimizam, da ustoličavate propagandu umesto principa“, poručio je prmeijer Crne Gore.

„Neću vam dozvoliti da se igrate sa narodom Crne Gore, jer narod jasno prepoznaje da proces obnove ne može ići preko noći i pored vaših igara, razaznaje šta je istina, a šta su partijska spletkarenja“, navodi se u reagovanju premijera Krivokapića.

(Tanjug)

