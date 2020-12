Lideri DF izneli još jedan dokaz o njihovoj nevinosti

PODGORICA – Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić rekao je danas da su on i poslanik DF-a Milan Knežević i drugi prvostepeno osuđeni, koji su bili u zatvoru, žrtve progona u tzv. procesu „državni udar“ i da zato očekuju oslobađajuću presudu Apelacionog suda.

Na danas održanoj pres konferenciji je pročitano i novinarima podeljeno pismo Džozefa Asada, bivšeg agenta CIA, koji negira da je na bilo koji način bio u kontaktu sa liderima opozicionih partija optuženih za rušenje ustavnog poretka u Crnoj Gori, ali da je državni tužilac Mivoje Katnić na njega vršio pritisak da svedoči protiv političke opozicije u procesu „državni udar“.

Nakon što je to izričito više puta odbio suočio se, kaže Asad, sa mnogim problemima, on i njegova porodica, od pretnji krivičnim prijavama do raspisivanja poternice.

“Nisam imao saznanja, niti sam bio angažovan na planiranju ili izvršenju bilo kakvog navodnog udara ili nekih drugih bespravnih aktivnosti“, naveo je Asad i dodao:

„Uprkos pokušajima Milivoja Katnića da obezbedi izjavu kojom će podržati lažni narativ i uplesti političke oponente iz opozicije, ja sam je odlučno odbio i od tada sam bio nepropisno gonjen. Specijalni tužilac je naveo u svojoj izjavi, da sam navodno upoznao članove političke opozicije, uključujući ona lica koja su naknadno optužena i sada se žale na presude“.

Asad piše i da je Katnić njegovom advokatu obezbedio prethodno pripremljenu izjavu i fotografije tih lica kako bi ih lažno optužio.

„Ja ni u kom stadijumu nisam dao takvu izjavu, niti bih dao kakvu bilo izjavu koja vodi ka lažnoj optužbi. Iz toga razloga me je specijalni tužilac Katnić naknadno optužio, a meni i članovima moje porodice pretio je krivičnim gonjenjem”, piše, između ostalog, Asad u svojoj zvaničnoj izjavi.

Mandić i Knežević su prvostepeno osuđeni na po pet godina zatvora zbog navodnog učešća u organizaciji državnog udara u Crnoj Gori na izborni dan 2016.

Dan nakon što je u Apelacionom sudu u Podgorici održana poslednja sednica, na kojoj se postupalo po žalbama njihovih advokata, Mandić je rekao da je taj montirani sudski proces ostavio „strašne posledice“.

„Protiv svih nas je okrenuta oštrica režima i kroz razna činjenja naneta je šteta sprskom narodu koji su nevini. Od samog početka, saopštavali smo da se radi o montiranom političkom procesu i on je trebalo da omogući da se pokradu izbori i trebale su nam četiti godine da bi istorijsku nepravdu ispravili umesto smene vlasti 2016. godine“, rekao je Mandić.

Dodao je da su čekali četiri godine i uspeli da smene režim koji je, kako je rekao, bio spreman za pad još 2016.

Istakao je da se na montirani sudski proces uticalo sa strane.

U tu operaciju su, ističe, bili umešani ljudi iz bivše vlasti, akciju je vodio bivši ministar Zoran Pažin, a egekutori su bili ljudi iz sudskog veća, rekao je lider Nove.

Kao glavnog među njima je označio tužioce Milivoja Katnića i Sašu Čađenovića.

„To je ono što se utvrdilo i za šta postoji niz dokaza i moraju da odgovaraju zbog uticaja na većinu građana Crne Gore“, poručio je Mandić i ističe da ova nepravda, koja je naneta svima, mora da otkloni.

„Očekujemo oslobađajuću presudu. Tražimo da se ispuni narodna volja i sve izvan toga smatraćemo napadom, kako na nas tako i na slobodne i nevine ljude“, rekao je Mandić.

Knežević je podsetio da je pred većem Apelacionog suda završena “ institucionalno-kriminalno sudsko- politička farsa“ protiv lidera DF i ponovio da Mandić i on očekuju oslobađajuću presudu.

Potom je pročitao pismo bivšeg agenta CIA, koje je dostavljeno i veću Apelacionog suda.

(Tanjug)

