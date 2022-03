Lukač: Naručilac ubistva načelnika policije otkriven uz pomoć EUROPOL-a i kriptovanih telefona

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) Dragan Lukač izjavio je da su kriptovani telefoni i aplikacija, koji je dostavio EUROPOL, pomogli da se pronadje Dalibor Railić, naručilac ubistva načelnika kriminalističke policije u Prijedoru Radenka Bašića. Lukač je rekao da je Railić naručio ubistvo Bašića upravo zbog toga što se plašio da će policija doći do njega zbog organizovanog kriminala i šverca droge.

„Znali smo u startu ko bi i na koji način mogao biti naručilac, ali nismo znali izvršioca. Trebalo je da dodjemo do njega. Ovo govori da kriminalci moraju biti svesni da postoji policija koja se bori protiv njih i da će policajci jednog dana doći do njih i smestiti ih tamo gde im je mesto – zatvor“, kazao je ministar unutrašnjih poslova RS novinarima u Gradiški.

Lukač je dalje naveo da se sada istražuje zbog čega MUP RS nije zvanično obavešten o informaciji koju je, kako je kazao, kancelarija Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) u Mostaru imala u decembru prošle godine da Railić traži nekoga ko će ubiti policijskog službenika.

Prema njegovim rečima, tu informaciju SIPI u Mostaru dao je jedan doušnik, a potom je ta informacija prosledjena kancelariji SIPA u Banjaluci, koja o tome nije obavestila MUP RS.

„Da smo imali službene informacije, reagovali bismo na vreme. Potrebno je provesti kompletnu istragu. Direktor SIPA Darko Ćulum pokrenuo je unutrašnji postupak da se sazna kojim putem je išla informacija“, rekao je Lukač.

On je demantovao informacije objavljene u medijima da je Obaveštajno-bezbednosna agencija (OBA) obavestila MUP RS da je ugrožena bezbednost načelnika krim policije u Prijedoru Radenka Bašića.

Lukač je još kazao da i u redovima MUP RS ima onih koji „saradjuju s kriminalcima, imaju dilove s kriminalcima, ali i onih koji se boje kriminalaca“.

„Takvi ne zaslužuju da budu u MUP-u. Moramo s njima da se obračunamo i to ćemo uraditi. Krećemo od Prijedora da utvrdimo da li je ijedan policajac imao bilo kakav dil ili kontakt s nekim od njih. On mora biti otkriven, procesuiran i izbačen s posla. Doći ćemo do svakog našeg policajca koji je okrenuo glavu ili saradjivao u tome“, naglasio je on.

Načelik krim policije u Prijedoru Radenko Bašić ubijen je u 21. marta ujutro, kada je krenuo na posao.

Do sada su uhapšeni Dalibor Railić, kao naručilac i Aleksandar Miljatović, kao izvršilac ubistva.

Uhapšena je i osoba S.P. ali se još istražuje njegova povezanost sa ubistvom.

(Beta)

