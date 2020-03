Milanović: Da li je za Vučića ikad glasao neki Hrvat?

ZAGREB – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je na nedavnim izborima za njega glasao značajan broj pripadnika srpske manjine u Hrvatskoj i uputio pitanje srpskom kolegi Aleksandru Vučiću da li je za njega „ikad neki Hrvat glasao“.

On je u intervjuu za RTL, u svom prvom televizijskom intervjuu od kako je izabran za predsednika, na konstataciju te televizije da „Vučić nije oduševljen njegovom pobedom“ i da, kako dodaje RTL, „ne prelazi preko onog izrečenog ‘šaka jada'“, odgovorio „da se to namerno pogrešno interpretira“.

„Nisam mislio na celu državu. Ne volim ja ta prebrojavanja. Sad bi se ja u prebrojavanju mogao uhvatiti na udicu pa govoriti ko je za koga glasao. Za mene je glasalo jako puno pripadnika, članova srpske zajednice, ljudi, naših građana. To je očito, to vidim i to mi je drago, ali ne volim to puno isticati. I onda mogu pitati drugu stranu je li ikad neki Hrvat glasao za njega… Da ću se navući na taj tanak led prljave vode, neću“, rekao je Milanović.

Milanović je rekao i da „gospodin Vučić i ljudi koji vode Srbiju moraju odlučiti kada i kuda žele, je li to Rusija, neutralnost…“.

On dodaje da za sada ne planira da poseti Srbiju.

„Nemam nikakav plan da Srbiji pakostim i pravim probleme. Nisam nikad ni imao. Moj politička karijera, put, moje društveno delovanje – sve je suprotno od toga“, istakao je predsednik Hrvatske.

(Tanjug)