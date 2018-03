Nova teorija: Srbija je kriva što Crna Gora kasni u EU

Vlasti u Podgorici su izgleda očekivale više od Strategije proširenja EU na Zapadni Balkan, a ako se može suditi po pisanju provladine „Pobjede“, smatraju da je EU bila nepravedna prema Crnoj Gori jer ju je stavila u isti položaj sa Srbijom.

Naime, ovaj list tvrdi da, dok je „Crna Gora radila“, Srbija je istovremeno samo „lobirala“ protiv Crne Gore kako ne bi prije nje ušla u Evropsku uniju. Hrvatski analitičar Davor Đenero za „Pobjedu“ navodi da je nova Strategija proširenja EU zapravo rezultat „lobiranja“ Srbije protiv ostalih zemalja aspiranata za članstvo u Uniji.

„Situacija je ovakva: Srbija nije lobirala za sebe, već je lobirala i protiv zemalja koje su u procesu približavanja Uniji. To ne bi trebalo raditi i to donosi kratkoročnu korist jer su rezultati na strani Crne Gore. Srbija pregovara godinu i po kraće od Crne Gore, a imaju 12 otvorenih poglavlja, da ne pominjem problem sa Kosovom. S druge strane, imate Crnu Goru koja u potpunosti sprovodi zajedničku evropsku spoljnu politiku i već u svim poglavljima uvodi evropske standarde, i na neki način već funkcioniše kao članica EU. To su sve činjenice koja gospoda u Briselu ne priznaju“, kazao je Đenero.

Komentarišući za Sputnjik sklonost crnogorskih vlasti da za sve probleme koje ima Crna Gora tradicionalno okrive Beograd, analitičar Matija Nikolić primećuje da to nije nikakvo iznenađenje.

„Nikoga više ne čudi da vlast i oni koji su bliski vlasti u Crnoj Gori za sve loše upiru prstom u Srbiju, a Hrvatska i Haradinajevo ’Kosovo‘ su svijetli primjeri na koje se, nažalost, ugledaju. Tako je i sa prorežimskom ’Pobjedom‘, koja iz nekog razloga smatra relevantnim za NATO i EU integracije, kao i za situaciju na Balkanu, hrvatskog analitičara Davora Đenera, koji je rekao kako Srbija, ni manje ni više, nego potura nogu svima u regionu bezočno se laktajući za ’svijetlu evropsku budućnost“, a sve ostale želi da ostavi u navodnoj ’balkanskoj tmini‘“, kaže Nikolić.

Nikolić napominje da je i ovog puta isključivo namjera „da se Srbija i Srbi po ko zna koji put optuže za loše momke koji su nekada izazivali ratove“, a danas isti, kako kaže, navodno „sapliću druge kako bi prigrabili najveći dio kolača“.

Sa druge strane, naš sagovornik naročito skreće pažnju i na svojevrstan paradoks, da Crna Gora danas suštinski ima bolje odnose sa Hrvatskom i tzv. „Kosovom“ koji imaju teritorijalne pretenzije prema Crnoj Gori, nego sa Srbijom.

„Vrlo je bitan savjet Crnoj Gori da se osloni samo na sebe, a ne naravno na one koji bi trebalo da su im najbliži, a to je — Srbija. Naravno, Đenero prosto preporučuje svoju domovinu Hrvatsku, na koju bi Crna Gora trebalo da se ugleda. Ipak, kad već Hrvati govore o ’srpskom problemu‘, kako kažu na putu za EU i Kosovu, samo je potrebno da se sjetimo Prevlake ili granice sa ’Kosovom‘. Hrvatska će bratski uzeti to poluostrvo od Crne Gore i kontrolisati ulaz u Bokokotorski zaliv. ’Kosovo‘ sve više pomjera granicu unutar teritorije Crne Gore, a naša vlast ćuti i poziva Đenera i slične da govore, ne pozivajući se ni na kakve izvore i ničim potkrepljujući vjerodostojnost da Srbija Crnoj Gori ’krade budućnost‘“, naglašava Nikolić.

„Kako je crnogorska vlast počela da poklanja teritorije svima unaokolo pitanje je koliko će takvih analitičara biti potrebno da sve to sakrije, i naravno, i za to optuži Beograd ili čak Moskvu, što da ne. Ne bi ni Hrvatska ni Kosovo, a uz odobravanje Brisela ništa uzeli od Crne Gore, da nije bilo, kako oni kažu, ’zlih‘ Srba i Rusa, jer su ih navodno upravo oni natjerali da to urade“, jasan je naš sagovornik.

(Sputnjik)