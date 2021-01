Novi jak potres kod Petrinje u Hrvatskoj

Novi jak potres osetio se oko 18 sati na području Petrinje, u centralnoj Hrvatskoj.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar saopštio je da je magnituda zemljotresa bila 5,3 stepena po Rihteru, prenosi Indeks.hr.

Epicentar je, prema prvim podacima, bio oko 45 kilometara jugoistočno od Zagreba, na području Petrinje.

Zemljotres je trajao nekoliko sekundi.

The M5 earthquake 30 min ago is the biggest aftershock so far of #Petrinja earthquake. It may have increase the damage on already damaged buildings but should not have (we cross our fingers) generate snew severe ones. Stay safe

— EMSC (@LastQuake) January 6, 2021