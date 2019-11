Penava: Ustav, zakoni, ljudi su nevažni, važne su žrtve

ZAGREB – Gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, tvrdi da su ustav, institucije i zakoni nevažni, nevažni su, kaže, i živi ljudi, te da su jedino važni poginuli u Vukovaru, pre 28 godina.

Penava je to rekao u sinoćnjem intervjuu za zagrebačku RTL televiziju uoči današnje komemoracije u Vukovaru, a portal Index piše da je ta izjava vukovarskog gradenačelnika „kristalno jasna“ s obzirom na to da se on ponekad, kako kažu, muči sa suvislim izražavanjem na hrvatskom jeziku.

„Ovog puta je bio kristalno jasan i uspeo je da sažme svoj politički program u samo nekoliko rečenica: ustav, institucije i zakoni su nevažni, živi ljudi su nevažni, jedino što je važno su poginuli u Vukovaru pre 28 godina, a zadatak živih građana Hrvatske je da svoje živote žive kao senu poginulih u Domovinskom ratu“, preneo je portal.

Index piše da se Penava, inače, u svom gradonačelničkom mandatu pokazao nedoraslim da realizuje konkretne projekte poput obnove vukovarskog Vodotornja, ali se zato istakao po huškanju na Srbe i ćirilicu, kao i organizovanju ne baš uspešnog protesta zbog nerada institucija kada je reč o tematici ratnih zločina.

Ocenujući da je u Penavinom intervjuu bilo „niz kontroverznih, pa i opasnih izjava“, portal prenosi njegove reči gradonačelnika Vukovara koji poručuje a će promeniti stvari u startu „od početka do kraja i okrenuti ih naopačke ako treba, ali ovako ne ide“.

Penava je još rekao da se zna da je velika većina hrvatskog naroda s Vukovarom, te da je to moglo da se vidi na prošlogodišnjem protestu.

„Tu kompromisam nema. Iskoristićemo sve što nam je na raspolaganju da to okrenemo bez ovih lažnih teza o nezavisnosti institucija i njihovoj nedodirljivosti. Jedino ko je nedodirljiv su žrtve, a svi mi drugi smo sluge ljudi, pa i tih žrtava u koje se kunemo, koje su nam svetinja. Prema tome, to je ono prema kome se ravnamo, nikakvi državni tužioci, zakoni, ustavi… sve drugo je podložno promeni osim ovih ljudi zbog kojih smo ovih dana ovde”, rekao je Penava.

Podseća se da je prošlogodišnji protest veterana završio obećanjem da će se na isti način okupiti i ove godine, ali je Peava na kraju od toga ipak odustao.

Nakon toga je najavio da će možda istupiti iz HDZ-a, da bi kasnije promenio mišljenje i najavio da želi da se kandiduje za predsednika HDZ-a.

Uz napomenu da se Penavi ne može zameriti da nije dosledan, Index piše on sistematski „zastupa stav da rat još traje i da sve u današnjoj Hrvatskoj – ustav, zakoni, životi građana – treba biti u službi pronalaženja nestalih i poginulih u Vukovaru te da su svi ostali aspekti života nevažni jer su mrtvi iznad živih. Građani Hrvatske su, po Penavi, “sluge” mrtvih.

(Tanjug)