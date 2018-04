Prepešačio od Rijeke do Zagreba noseći krst

Riječanin Saša Pavlić, koji je noseći krst prešao put od Rijeke do Zagreb, danas je stigao u glavni grad Hrvatske gde ga je u sedištu vlade na Markovom trgu primio premijer Andrej Plenković.

On je krenuo na oko 180 kilometara dug put do Zagreba starim riječkim putem da bi skrenuo pažnju na to da vlada kupuje borbene avione od tri milijarde kuna, a istovremeno nema za skupe lekove za teško bolesnu decu.

Pavlića su na Trgu bana Jelačića u Zagrebu dočekale majke s bolesnom decom, a potom su zajedno s krstom krenuli prema Markovom trgu, gde su sedišta vlade i sabora. Usput su ih pozdravljali gradjani, a na Markovom trgu okupilo se njih nekoliko desetina.

„Želim predati krst vladi da ih podseća prilikom donošenja odluka o deci“, rekao je Pavić novinarima.

On je u subotu peške krenuo starom cestom od Rijeke do Zagreba, noseći krst težak oko 20 kilograma, da bi preneo poruku da teško bolesna deca već mesecima čekaju lekove, a u medjuvremenu je državni vrh odlučio da za tri milijarde kuna nabavi polovne borbene avione.

Na krstu je istaknut natpis „Fond za skupe lekove – 27.338 kuna“ i „Fond za ratne avione – 3.000.000.000 kuna“.

Krst je uglavnom nosio sam, a zbog povrede su mu pomagali i prijatelji.

Pavić je za portal Indeks ispričao da je „kap koja je prelila čašu“ bila je kada je na jednoj stranici u novinama pročitao da država nema novaca za skupe lekove za decu, a na drugoj da će dati tri milijarde kuna za polovne avione.

„Mislim da bi to svakome trebalo da upali alarm“, rekao je Pavić.

Objasnio je i da ga na protest nije motivisala lična životna situacija, jer njegovom detetu ne trebaju lekovi kojih nema u Hrvatskoj.

(Beta)