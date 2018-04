Tusk u Tirani: Zemlje Zapadnog Balkana da poboljšaju veze unutar regiona

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao je danas u Tirani da zemlje Zapadnog Balkana treba da poboljšaju veze sa regionom i unutar regiona, i da će to biti jedna od glavnih tema na predstojećem samitu EU-Zapadni Balkan, saopšteno je iz Evropskog saveta.

Albanija je prva zemlja na Tuskovoj sedmodnevnoj balkanskoj turneji tokom koje treba da pripremi samit EU-Zapadni Balkan koji se održava u Sofiji 17. maja.

„U Sofiji treba ponovo da potrvdimo evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Ali ono što je jednako važno je da na samitu treba da se definiše način da se poboljša povezanost sa regionom i unutar regiona. Radi se o ljudskim, digitalnim i infrastrukturnim vezama“, rekao je Tusk posle sastanka s albanskim premijerom Edijem Ramom u Tirani, navodi se u saopštenju iz Evropskog saveta.

Tusk je rekao da Albanija i druge zemlje Zapadnog Balkana treba u potpunosti da budu integrisane u panevropskim saobraćajnim koridorima.

„Putovanje izmedju glavnih gradova Zapadnog Balkana ne treba da traje duže nego let do Pekinga, kao što je i dalje ponekad slučaj“, rekao je Tusk.

On je rekao da treba više da se investira u unapredjenje energetske mreže i interkonekcija da bi se izbegli prekidi struje, da mladi ljudi iz regiona treba da dobiju više prilika da studiraju u EU, čemu će doprineti dupliranje finansiranja za program Erazmus plus, i konačno da se povećaju zajednički napori ka kulturnoj razmeni i promociji nacionalnih identiteta.

„Da bi podstakli saradnju u ovim konkretnim oblastima ne treba da čekamo EU proširenje. I poboljšanje naše povezanosti bilo bi dobro i za gradjane i firme iz Albanije i druge partnere Zapadnog Balkana kao i iz Evropske unije“, rekao je on.

Tusk je naglasio da program povezanosti nije alternativa proširenju niti zamena za proširenje već način da se efikasnije iskoristi vreme izmedju danas i sutra.

Na samitu će se, kako je rekao, takodje razmatrati zajednički bezbednosni izazovi, kao što je krijumčarenje migranata, terorizam i organizovani kriminal, protiv čega treba da se nastavi zajednička borba.

Zahvalio se premijeru Albanije Ediju Rami na albanskoj solidarnosti s EU i zemljama članicama oko njihovih geopolitičkih izazova, kao što je bilo u slučaju duplog ruskog špijuna Sergeja Skripalja koji je otrovan nervnim agensom u Velikoj Britaniji. Tusk je rekao da je podrška Albanije primećena i da se ceni i da Albanija ima jedinstvenu reputaciju kao najlojalniji i najpouzdaniji partner evropske zajednice po ovom pitanju.

Tusk je čestitao narodu Albanije na nedavnoj preporuci Evropske komisije da se otvore pristupni pregovori. On rekao da pristupni pregovori za EU nisu laki ali da iz sopstvenog iskustva, kao državljanin Poljske, može da kaže da su vredni truda. On je rekao da je njegov san da Albanija sledi isti put ka EU kao i njegova zemlja, i da ne sumnja da će ona to učiniti.

„Takodje je u najboljem interesu Evrope da Albanija i ceo region Balkana bude u potpunosti integrisan u EU“, rekao je on.

Predsednik Evropskog saveta rekao je da se to neće desiti preko noći i da je na putu integracije mnogo izazova i teškog rada, da se osigura vladavina prava, borba protiv organizovanog kriminala i ambiciozna reforma pravnog sistema. On je rekao da je Albanija učinila dovoljno u tim oblastima za otvaranje pristupnih pregovora.

Kako je rekao drugi izazov biće da se ubede zemlje članice EU u junu da pristanu da počnu pristupne pregovore i dodao da je svestan da taj proces liči da je pun prepreka ali da on ne sumnja da je „puna integracija zajednička sudbina“.

„EU i Zapadni Balkan pripadaju zajedno..Ja sam tradicionalno vrlo obazriv ali danas mogu da kažem da sam optimista kada je reč o ovoj dugoročnoj perspektivi, i oprezni optimista kada je reč o kratkoročnoj perspektivi, ali ipak optimista“, rekao je Tusk

