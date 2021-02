Žestok zemljotres u okolini Dubrovnika

Zemljotres jačine 4,3 stepeni po Rihteru zabeležen je sinoć u 23.07 sati kod Dubrovnika, a zatresao je područje Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Potres koji je registrovan na području južnog Jadrana, portal Dalmacija danas opisuje kao kratak, ali jači.

Epicentar zemljotresa bio je 68 kilometara jugoistočno od Mostara i 14 kilometara jugozapadno od Dubrovnika, na samoj granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

M4.3 #earthquake (#zemljotres) strikes 27 km W of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/flJM7Rz7fr

— EMSC (@LastQuake) February 24, 2021