Zvizdić Brnabićevoj: Necivilizovano negiranje zločina genocid

SARAJEVO – Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić danas je, povodom izjave predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić u intervjuu „Dojče veleu“ (DW) da „ne misli da je strašni masakr u Srebrenici bio genocid“ i da se tu radilo o „gnusnom ratnom zločinu“, rekao da „zaprepašćuje činjenica da neciviliziranim negiranjem zločina genocida“ srpska premijerka „pokušava da relativizuje planski sprovedeno ubijanje preko osam hiljada nedužnih civila“.

„Jedna stara mudrost kaže da ‘istinu uvek treba tražiti u stvarnim činjenicama’. Zbog toga osećam potrebu da, pre svega kao čovek, a onda i predsedavajući Saveta ministara BiH, podsetim predsednicu Vlade Srbije na nekoliko stvarnih i kompletnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti poznatih i dostupnih činjenica, koje su utvrđene u presudama međunarodnih sudova i Suda BiH, a koje nepobitno dokazuju da je u Srebrenici počinjen zločin genocida“, tvrdi Zvizdić, prenosi Fena.

On je još kazao da je „Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, što bi predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić morala da zna, u više sudskih predmeta koji su pravosnažno okončani, utvrdio da je u julu 1995. godine počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici“.

„Zaprepašćuje činjenica da necivilizovanim negiranjem zločina genocida pokušavate da relativizujete planski sprovedeno ubijanje preko osam hiljada nedužnih civila, da negirate međunarodno pravo i da osporite presude međunarodnih sudova i postanete promoter negiranja genocida kao zadnje faze njegovog potpunog izvršenja“, rekao je Zvizdić.

On je izneo tvrdnju i da je „sasvim jasno da je postojao projekt istrebljenja Bošnjaka i uništenja Bosne i Hercegovine kao države“.

„To traje od Garašanina pa preko dogovora Cvetković-Maček, četničke ideologije Moljevića i đenerala Draže, do Miloševićevih velikosrpskih ciljeva i zločinačkog i genocidnog delovanja Karadžića i Mladića i izvršilaca njihovih projekata“, naveo je Zvizdić.

On je još poručio da „nije moguće graditi modernu i prosperitetnu Srbiju bez suočavanja sa prošlošću“.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u jučerašnjem intervjuu „DW“ da „ne misli da je strašni masakr u Srebrenici bio genocid“.

„Ne. To je bio gnusni zločin. Ratni zločin. Nisam ponosna na to. To nije urađeno u ime srpskog naroda i Srbija ne može kolektivno biti okrivljena za ono što se tamo desilo“, rekla je Brnabićeva.

(Tanjug)