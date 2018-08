Gorivo opet poskupelo: a taman se „uplašismo – pojeftiniće“

– Taman sam se uplašio – pojeftiniće.

Ali nasa hrabra vlast čini sve da se ne plašimo zalud.

IAKO je sirova nafta na svetskim berzama pojeftinila za nekoliko dolara po barelu u poslednjih mesec dana (9. jula – 73,94, a 9. avgusta 71,68), a dinar se i dalje dobro drži, cene goriva na našim pumpama, umesto da idu naniže, porasle su za nekoliko procenata.

Tako je u petak, u odnosu na pre mesec dana, cena benzina od 95 oktana bila veća za 1,2 do 2 dinara po litru (u zavisnosti ne samo od kompanije već i od pumpe do pumpe), pa se tako u petak litar ovog goriva prodavao između 154,2 do 154,9 dinara po litru na pumpama u Beogradu, dok je na pojedinim benzinskim stanicama duž autoputa bio i skuplji.

Kad smo „protestvovali“

bilo je 153.2

palo je na 152.7

a evo sad ode na 154.2

