Jutro vedro i hladno, tokom dana oblačno, ali bez kiše

BEOGRAD – U Srbiji će jutro u većini krajeva biti vedro, mestimično uz slab prizemni mraz, osim na jugu i i jugoistoku gde će biti umereno oblačno.

Prolazno naoblačenje koje će pre podne zahvatiti zapadne i severne, po podne proširiće se i na ostale predele Srbije, a slaba kiša očekuje se samo ponegde u Vojvodini.

Jutarnja temperatura od 0 do 5 C, najviša dnevna od 12 do 17 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na istoku i u planinskim predelima pre podne povremeno i jak, samo ce posle podne u Vojvodini biti u skretanju na jugozapadni.

U Beogradu će jutro biti vedro i hladno na širem području grada, uz slab prizemni mraz. Pre podne naoblačenje, posle podne oblačno, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 4 C, najviša dnevna oko 14 C. Uveče i noću smanjenje oblačnosti.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana – do 1. novembra:

Toplo sa dnevnom temperaturom oko i iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, za vikend i početkom sledeće sedmice uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će ponegde imati i udare olujne jačine.

U većini dana suvo sa dužim sunčanim periodima, osim u ponedeljak i utorak kada će biti promenljivo, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ponedeljak uglavnom na zapadu i jugozapadu, a u utorak i u ostalim predelima Srbije.

