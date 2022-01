Kazaljka sata Sudnjeg dana ostaje na 100 sekundi do ponoći

S obzirom na pandemiju covida-19 i činjenicu da Sjedinjene Države i Rusija razmenjuju pretnje preko Ukrajine, objava od četvrtka da se kazaljke na satu Sudnjeg dana neće pomerati ove godine mogla bi se smatrati znakom nade.

"We are stuck in a perilous moment."

Symbolic Doomsday Clock remains dangerously close to midnight https://t.co/DZU6CIixkl pic.twitter.com/JplngIeXkY

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 20, 2022