Mali: Izradnja metroa u Beogradu nije politička tema, samo stručnjaci mogu da odluče

Gradonačelnik Siniša Mali je danas rekao da planiranje i izgradnja beogradskog metroa nije politička tema, već „kolosalan projakat od nacionalnog značaja“, o kojem „jedino stručnjaci mogu da donose konačne odluke“.

„Bušiti skupe tunele po Beogradu, samo da biste mogli da kažete da se metro gradi je neozbiljno. Graditi metro koji će biti prazan i neisplativ, samo da bi se stvorio utisak da Beograd ima metro je neodgovorno. Naš jedini cilj je da se izgradi metro koji će, pre svega, služiti Beogradjanima tako što će skratiti vreme putovanja i smanjiti gužve u saobraćaju. Metro koji će biti isplativ i opravdan“, rekao je Mali.

Kako je saopštio Beoinfo, Mali je danas prisustvovao prezentaciji projekta beogradskog metroa na osnovu analiize saobraćajne infrastrukture u Beogradu na kojoj su radili domaći i strani stručnjaci.

Za „master-plan saobraćajne infrastrukture“ – „SMARTPLAN“, Mali je zahvalio Polu Pejdžu i Tomu Mekeligotu, stručnjacima kompanije „WSP“, koji su godinu i po analizirali saobraćaj u Beogradu.

„Stručnjaci su utvrdili da će jedino dve linije metroa, u kombinaciji s četiri linije ‘BG-voza’, ubrzati saobraćaj u Beogradu, povezati udaljene krajeve grada i otvoriti velike investicione potencijale u svim delovima centra grada. Zato što je ovo jedini realan plan, prva linija metroa biće puštena u rad do 2022. godine. Novac je obezbeđen i sa izgradnjom prve linije metroa krećemo već 2020. godine“, rekao je Mali.

Tom Mekeligot je danas kazao da je veoma važno to što je Makiško polje odabrano za mesto početne stanice prve linije jer „tamo ima puno mesta na kojem se može graditi parking, a budući da je to južna strana grada, metro bi pokupio veliki deo putnika pre no što stigne do gušće naseljenih delova grada“, rekao je on.

