Na skupu u Beogradu usvojeni zajednički principi za javne medijske servise Zapadnog Balkana

Zajednički principi upravljanja i regulacije javnih medijskih servisa utvrdjeni su na regionalnoj konferenciji koja je danas završena u Beogradu, saopštio je „Program pomoći javnim medijima Zapadnog Balkana“ (Programme of Assistance to Public Service Media in the Western Balkans, PSMWB).

Na konferenciji „Upravljanje, regulacija i finansiranje javnih medijskih servisa (JMS) na Zapadnom Balkanu“, učestvovali su predstavnici parlamenata, regulatornih tela, civilnog sektora i javnih medijskih servisa Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Dokument koji definiše zajedničke principe upravljanja javnim medijskim servisima u zemljama Zapadnog Balkana usaglašen je i usvojen po principima koji se temelje na evropskim standardima i na konkretnim izazovima i praksama u regionu Zapadnog Balkana.

Taj dokument treba da obezbedi nezavisnosti i depolitizaciju upravljačkih/nadzornih tela javnih medija, kao i transparentan postupak izbora njihovih članova.

„Principi naglašavaju važnost jasnog razdvajanja ovlašćenja nadzornih i upravljačkih tela i njihovo profesionalno, transparentno i odgovorno funkcionisanje“, piše u saopštenju.

Ističe se da su učesnici konferencije u Beogradu „prepoznali potrebu za jačom komunikacijom sa publikom i angažmanom u proaktivnoj javnoj diplomatiji“.

Dokument koji donosi zajedničke principe upravljanja i regulacije javnim medijskim servisima izradili su stručnjaci EBU-a i austrijskog javnog emitera ORF-a. U izradi su učestvovali i Medjunarodna federacija novinara (IFJ), Evropska radiodifuzna unija (EBU), Evropska federacija novinara (EFJ), Austrijski javni emiter (ORF), Balkanska istraživačka mreža (BIRN) i Kancelarija evrovizijske razmene vesti za jugoistočnu Evropu (ERNO).

Šefica Evropske radiodifuzne unije (EBU) za odnose sa članicama iz Srednje i Istočne Evrope, Radka Bečeva, kazala je, predstavljajući Zajedničke principe upravljanja, „da to nije pravno obavezujući dokument, ali da je vrlo ohrabrujući, budući da ga podržavaju akteri iz zemalja Zapadnog Balkana koji su na konferenciji“.

Principi koji su usvojeni danas biće poslati parlamentima, vladama, regulatornim telima, civilnom sektoru i javnim emiterima svim zemaljama koje su učestvovale na konferenciji.

Projekat Tehničke podrške Javnim medijskim servisima Zapadnog Balkana (RTS, RTCG, MRT, RTK, BHRT i RTŠ) započet je 2018. godine a podržala ga je Evropska unija sa 1,5 miliona evra.

Evropska radiodifuzna unija (EBU) je na svom sajtu objavila dokument usvojen na skupu u Beogradu.

(Beta)