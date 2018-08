Nikodijević: Nikada veće investicije u putnu infrastrukturu

BEOGRAD – Investicije u putnu infrastrukturu nikada nisu bile veće, a na teritoriji grada Beograda trenutno se radi oko 40 kilometara puteva različitih kategorija, izjavio je danas predsednik Skuštine grada Beograda Nikola Nikodijević prilikom obilaska radova na rekonstrukciji Takovske ulice.

On je novinarima rekao da je prvobitno planirano da se ta ulica radi na potezu od Jaše Prodanovića do Džordža Vašingtona, ali je na inicijativu građana odlučeno da se radovi produže do Cvijićeve.

„Izvode se kompletni radovi, zamena instalacija, vodovodne i kanalizacione mreže, dok će na kraju uslediti izgradnja saobraćajnice, odnosno uređenje kolovoza. Projekat je radio Institut za puteve i prema obavljenim proračunima i planu opterećenja, ova ulica bi nakon rekonstrukcije trebalo da funkcioniše 20 godina bez novih popravki“, istakao je Nikodijević.

On je rekao da je leto period kada se najviše insistira na popravkama ulica jer je smanjeni intenzitet saobraćaja tokom sezone godišnjih odmora idealno vreme za takve poslove.

„Želimo da do septembra i početka nove školske godine što veći broj radova bude okončan“, dodao je Nikodijević i najavio da će u narednih 12 meseci biti kompletno rekonstruisane ulice Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta i Karađorđeva.

On je rekao da je za drugu polovinu 2018. godine planirana i rekonstrukcija Ulice kraljevića Marka, koja će postati deo pešačke zone čime će biti nastavljeno povezivanje centra grada preko pešačke zone sa obalom Save, odnosno Beogradom na vodi.

Podsetivši da su u toku radovi na rekonstrukciji Balkanske ulice, Nikodijević je rekao da će ove godine biti završen donji deo, a sledeće gornji kako ne bi čitava ulica bila zatvorena za saobraćaj u isto vreme.

