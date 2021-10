Objavljena velika vremenska prognoza za zimu: Šta čeka Srbiju? (foto)

Prognostičari „AccuWeathera“ objavili su veliku prognozu za zimu 2021. godine, a kako najavljuju zima će na Balkanu biti relativno blaga.

Nadolazeća zima u južnom delu Evrope umnogome će podsećati na prošlogodišnju zimu, naglašavaju meteorolozi.

Predviđaju se oluje i jaki vetrovi širom Španije i južne Francuske te brojne promene vremena.

„Neke od najjačih oluja najverojatnije će se dogoditi negde u južnoj Francuskoj, Španiji ili Portugalu ove zime“, upozorio je meteorolog Tiler Rois.

Čak i bez olujnih vetrova, druge delove južne Evrope čeka vlažna zima. Predviđa se da će ove zime obilna vlaga stizati iz Mediterana u Italiju, Balkan i veći deo Turske. Prema meteorologu Alanu Repertu, zbog ovog stalnog toka vlage u ovim se područjima očekuju oluja za olujom.

„Čak bi i umerene količine oborine mogle da rezultiraju nabujalnim rekama koje bi dosegle tačku loma, što bi moglo uzrokovati značajne poplave“, upozoravaju meteorolozi.

Očekuje se da će temperature u većem delu južne Evrope ostati prosečne. Ali temperature u delovima Italije, Grčke i Balkana, pa tako i Srbije mogu se ponekad popeti i iznad normalnih, najavljuju meteorolozi.

Autumn is only a few weeks old, but @AccuWeather has just released its annual Europe winter forecast: https://t.co/WvO6hPqdms pic.twitter.com/5qpB4vMny5 — Breaking Weather by AccuWeather (@breakingweather) October 21, 2021

U Srbiju stiže zahlađenje

U Srbiji će danas ujutro biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, po kotlinama uz kratkotrajnu maglu. U toku dana pretežno sunčano i toplo, a u toku noći na severu naoblačenje sa slabom kišom.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 10, najviša od 18 do 24 stepena. I u Beogradu će jutro biti sveže, u toku dana pretežno sunčano i toplo. U toku noći doći će do postepenog naoblačenja. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura 10, u okolini grada oko 5, najviša 24 stepena. U Srbiji sutra ujutro i pre podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, doći do naoblačenja sa kišom i zahladenja.

U subotu se očekuje oblačno i hladnije, u većem delu mestimično sa kišom, koja će po podne na severu prestati da pada.

U nedelju će u većem delu zemlje biti oblačno, na jugu i istoku mestimično sa kišom, u višim planinama sa snegom, dok će na severu doći do razvedravanja.

Od ponedeljka se očekuje sveže i uglavnom suvo vreme, u košavskom području uz pojačanje jugoistočnog vetra.

(Tanjug, Index)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.