Okršaj Vučića i Mičela

Ne postoji nijedan pravni međunarodni akt koji može da opravda formiranje oružanih snaga Kosova i Srbija će se tome suprotstavljati, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dodajući da je taj stav nedvosmisleno preneo i visokom američkom zvaničniku Vesu Mičelu.

Vulin: Mičel susretom s opozicijom dodatno pritiska Vučića

Vučić je tako odgovorio na pitanje da li je s Mičelom razgovarao o formiranju kosovske vojske, s obzirom da je Mičel juče u Prištini podržao tu nameru kosovske administracije.

Vučić je rekao da je zahvalan Mičelu i na razgovoru o toj temi, koji je bio otvoren, ali se obratio prisutnima na pres-konferenciji, ljudima u EU, SAD, svima… pozivom da mu pokažu „jedan jedini papir na osnovu kojeg se formiraju oružane snage Kosova, a da to ima potporu u međunarodnom pravu“.

„Ne postoji i ne može da ga izmisli niko ni u SAD, ni u EU. U skladu s vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova, nikakve vojne snage Kosova ne mogu da postoje, samo KFOR može da postoji“, poručio je srpski predsednik.

A kad je reč o Rezoluciji 1244, dodao je, ona takođe ne predviđa albanske vojne snage, već govori samo o vraćanju srpskih snaga bezbednosti i to o vraćanju hiljada pripadnika.

„Ja zato pitam sve naše goste da i navedu jedan član, paragraf koji daje za pravo bilo kome da formira takvu vojsku“, upitao je Vučić, a zatim poručio:

„Oni to zasnivaju na tome što su priznali nezavisnost Kosova, Amerikanci prema tome imaju poseban odnos i posebne veze s Kosovom, i pošto ih priznaju smatraju da imaju pravo da formiraju snage bezbednosti.“

Srbija, međutim, dodao je, ne misli tako o tome, suprotstavlja se i suprotstavljaće se i dalje i to je i Mičelu preneo nedvosmisleno.

„Moj je posao da štitim naše interese i da govorim u skladu sa zakonom, a osim toga ne mislim da bi takav potez (formiranje kosovskih bezbednosnih snaga) doprineo bilo čijoj stabilnosti u regionu“, zaključio je.

Mičel o pravu Kosova na profesionalnu vojsku

Kosovo ima pravo da formira profesionalne snage koje će se baviti bezbednošću, rekao je danas u Beogradu pomočnik američkog državnog sekretara Ves Mičel i dodao da to ne bi bila nikakva pretnja Srbiji i Srbima.

„Kosovo ima pravo da formira profesionalne snage koje će se baviti bezbednošću i koje bi uključile i kosovske Srbe“, rekao je Mičel na konferenciji za medije sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Niko nema pravo veta na to, istakao je.

Mičel je kazao da SAD podržavaju to pravo Kosova, ali i naglasio da je za to neophodna promena ustava.

Kompromis da, poniženje ne

Srbija je spremna na kompromis po pitanju Kosova i Metohije, ali nije spremna i neće prihvatiti nikakvo poniženje i urušavanje srpske države, rekao je predsednik Srbije nakon sastanka sa Mičelom.

Vučić je rekao da Srbija i SAD imaju različite stavove po pitanju KiM, ali da je Mičel saslušao naše stavove, a možda i razumeo.

„Svaki kompromis je težak, ali to mora da prihvati i druga i treća strana“, dodao ej Vučić.

Predsednik je rekao da je američkom diplomati preneo i stav da je gotovo uveren da Priština neće sprovesti Briselski sporazum, odnosno formiranje ZSO.

„Iskreno da vam kažem, ja sam gotovo uveren da od tog posla nema ništa. Da su hteli, ispunili bi to u prethodnih pet godina, a nisu mrdnuli ni prstom. Uveren sam da to ni ne nameravaju da učine, a za to su imali i prećutnu saglasnost dobrog dela međunarodne zajednice“, rekao je Vučić.

Primetio je takođe da je Srbija morala sve da ispuni.

„To, međutim, ne govori loše o nama, već o različitim standardima„, zaključio je.

Kako je dodao, razgovor s Mičelom je zato i značajan, i predstavlja korak napred, jer je on, naveo je, pokazao poštovanje prema Srbiji i prema njenim građanima, s obzirom da smo se, primetio je, neretko suočavali s drugačijim primerima.

Šansa za rešenje kosovskog problema

Mičel je rekao da je njegova osnovna poruka u Beogradu, kao što je bila i u Prištini, da vidi veliki prostor za novu šansu za rešenje kosovskog problema koji opterećuje region već dugi niz godina.

Istakao je i da se očekuje da obe strane u dijalogu treba da ispune sve preuzete obaveze.

„Želimo da se pronađe jedno veliko rešenje za koje smatram i razumem da je i cilj unutrašnjeg dijaloga, koji je pokrenuo predsednik Vučić. Mi smo spremni da slušamo i da pomognemo“, rekao je Mičel na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije.

Dodao je da je protiv jednostavnih rešenja, koja bi mogla da ugroze stabilnost i bezbednost regiona, ali nije precizirao šta smatra jednostavnim rešenjem.

On je dodao da je sa Vučićem imao dobar i otvoren razgovor.

Podsetio je da je partnerstvo Srbije i SAD „staro“, još iz vremena dva svetska rata.

„Želimo da se vratimo na staru stazu bliskosti i saradnje. I dalje verujemo da je vizija slobodne i prosperitetne Srbije, u miru sa susedima i integrisana sa Zapadom cilj svih nas“, rekao je Mičel.

(Tanjug)