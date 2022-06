RHMZ izdao upozorenje: Stiže nevreme, evo gde će i kada biti najkritičnije

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će pljuskovi i grmljavina, koji se očekuju danas i sutra, lokalno biti praćeni gradom, jakim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme.

U petak i subotu, 10. i 11. juna, padavine će se intenzivirati, pa se mestimično očekuje od 30 do 60 mm kiše za 24 sata, objavljeno je na sajtu RHMZ.

U Banatu, Sremu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji na snazi je narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme.

U ostalim delovima zemlje uključen je žuti meteo-alarm, što znači da vreme može biti opasno.

Prognoza za danas

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, ujutru i pre podne najpre na severozapadu, zapadu i jugu Srbije, a posle podne i u ostalim krajevima.

Samo će se u istočnoj Srbiji veći deo dana zadržati suvo. Lokalno se očekuju i kratkotrajne nepogode sa gradom i jakim vetrom. Vetar slab do umeren, u Banatu, donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno i jak južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.

Prognoza za narednih 7 dana

Prema izgledima za narednih sedam dana, do 15. juna, biće promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će do petka u svim, a u subotu u krajevima južno od Save i Dunava lokalno biti izraženiji sa većom količinom padavina, gradom i jakim vetrom u zoni pljuskova.

