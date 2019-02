Spremite se za novi temperaturni ŠOK: Kraj prolećnim danima?

Sunčano i toplo vreme sa natprosečno visokim temperaturama ostaju za nama, te nas već u četvrtak očekuje naoblačenje sa postepenim padom temperature, dok su dani vikenda rezervisani za potpunu vremensku promenu gde će živa u termometru pasti čak 15 stepeni i doći samo do 1. stepena Celzijusa.

Ove prolećne dane zameniće kratki talas hladnog vremena koji će spustiti temperaturu, doneti oblake i padavine, ali će trajati svega nekoliko dana, pošto se već od sredine naredne nedelje očekuje postepeni porast temperature.

– Utorak je bio najtopliji dan, kada je zabeleženo neverovatnih 19 stepeni koliko bilo u Leskovcu i Požegi, dok je danas temperatura nešto niža, te se beleži oko 15 stepeni. Do kraja dana će biti relativno toplo i suvo vreme, dok nas predveče očekuje jak severozapadni vetar, ali će i dalje biti natprosečno toplo – kaže za „Blic“, meteorolog Đorđe Đurić.

Već u četvrak nam dolazi prva promena, te će sunce biti zamenjeno oblacima koji će donose postepni pad temperature.

– I u četvrtak nas očekuje relativno toplo vreme, ali sa više oblaka nego što je to bio slučaj ovih dana. Promena temperature će početi na severu zemlje gde se u večernjim satima očekuje kiša sa oblacima, koja će se u toku noći proširiti i na ostale krajeve zemlje. Jutarnja temperatura će se kretati u intervalu od minus 3 do 3, dok se maksimalna dnevna očekuje u rasponu od 10 do 15. podeoka – kaže Đurić.

Već u petak nas očekuju i prve padavine sa oblačnim vremenom i i hladnijim vremenom.

– U planinskim predelima se očekuje i sneg, sa jakim severozapadnim vetrom, dok će se u toku noći susnežica i sneg preneti i na pojedine južnije predele zemlje – objašnjava Đurić i dodaje da su tokom noći mogući i olujni udari.

U subotu sledi potpuni temperaturni šok jer nas očekuju velike temperature promene, snežne padavine uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Krajem dana se očekuje prestanak padavina i slabljenje vetra.

– Na severu zemlje će biti sunčanih intervala, ali će biti jako hladno. U toku dana se očekuju padavine, maksimalna temperatura će se kretati u intervalu od minus 3 do 1 stepen – kaže Đurić i dodaje da nas i u nedelju očekuje slično vreme „preko dana će biti suvo i sunčano uz jak jutarnji mraz, te će ujutru biti hladnije od proseka pošto se očekuje temperatura od minus 10 do minus 4. Najviša dnevna će se kretati do nule do 5 stepeni.“

– Sve do naredne srede smenjivaće se se sunce i oblaci i prohladno vreme, a od srede se predviđa ponovno otpoljenje uz porast temperatura do nekih normalnih vrednosti za ovo doba godine – kaže Đurić.

Iako se feburarsko proleće i temperature koje dolaze čak i do 19 stepeni neće vratiti na velika vrata, ovaj kratak talas naoblačenja trajaće do srede kada će temperatura ponovo biti u porastu i kada se na teritoriji čitave zemlje očekuje osetnije toplije vreme.

– Zima kalendarski odlazi tek za mesec dana, ali treba biti oprezan iako na vidiku nema novih ledenih talasa. Ovaj kratkotrajni hladni talas neće ostaviti velike tragove što znači da neće biti velikog snega tokom ovih hladnih dana. Trajaće svega nekoliko dana, nakon čega se premešta na istočne delove kontinenta u pravcu Grčke i Turske, a nama dolazi lepše vreme – zaključuje Đurić.

(A. Milutinović, Blic)