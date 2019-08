Toplotni talasi u Vranju duži i intenzivniji nego u drugim delovima Srbije zbog specifičnog …

Toplotni talas koji je zbog vazdušnih struja iz Afrike prethodnih dana zahvatio Srbiju najviše se zbog geografskih karakteristika osetio u Vranju, gde je prema merenju Meteorološke stanice RHMZ-a 12. avgusta izmereno 38 stepeni, što je i najtopliji dan ove godine, ali u isto vreme, takodje zbog reljefa neće se toliko osetiti zahladjenje koje u ostatak zemlje stiže sa severa, izjavila je danas posmatrač u Meteorološkoj stanici u Vranju Ana Novović.

Ona je za agenciju Beta izjavila da je za Vranje u meteorološkom smislu karakteristično sve ono što nije tipično za ostatak Srbije, zato što je sa severa, istoka i zapada zatvoreno planinama za vazdušne struje, dok je otvoreno samo prema jugu, odnosno prema uticajima koji dolaze iz pravca Sredozemnog mora, zbog čega toplotni talasi traju duže i intenzivniji su.

„Put za tople vazdušne mase sa severa Afrike u Vranju je potpuno otvoren i mnogo su više izraženi klimatski uticaji koji dolaze iz tog pravca, dok u slučaju da klimatski uticaji dolaze sa severa, male su šanse da će se u Vranju osetiti punim intenzitetom, kao na primer što se to oseti do Niša, ili do Grdeličke klisure, iako je u pitanju mala udaljenost“, kazala je Ana Novović.

Dodala je da se to osetilo i u merenju UV zračenja čije su vrednosti tokom poslednjeg toplotnog talasa bile povećane u odnosu na periode merenja od pre dve ili tri godine.

„UV zračenje zavisi od stanja ozonskog omotača. Vrednosti u Vranju bile su povećane, i do UV indeksa 11, ali to su krajnji rezultati merenja i ne znače da je toliko zračenje bilo tokom celog dana, već se možda dogodilo u tako velikim vrednostima, svega dve sekunde“, rekla je Ana Novović.

Navela je da ova godina po svojim najvišim vrednostima nije nadmašila 2007. godinu, kada je toplotni talas trajao duže i sa „probijanjem svih dotadašnjih rekorda u visini temperature“, iako je subjektivan osećaj koji su Vranjanci imali prethodnih dana bio da su izloženi ekstremno visokim temperaturama.

„Ono što je zanimljivo za toplotni talas koji je za nama je da se obično izdaju upozorenja da se ne izlazi napolje zbog visokih temperatura u periodu od 11 do 15 sati, a sada smo imali da su se te najviše vrednosti zadržavale do 18 časova, nakon čega bi, posle zalaska sunca, i temperatura vazduha počinjala naglo da pada“, kazala je Ana Novović.

U Vranju je danas izmereno 26 stepeni ali je zahladjenje koje je doneo severni vetar, umesto osveženja u vidu padavina doneo samo veliku vlažnost vazduha koja iznosi 54 odsto, dok se padavine koje su najavljene za ostatak zemlje, ne očekuju na području Vranja.

