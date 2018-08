Veseli planira da opkoli Mitrovicu – sprema se žestok odgovor

Pun nadzor nad oblašću prostornog planiranja jedna je od nadležnosti ZSO koje su dogovorene u Briselu, podsećaju u Kancelariji za KiM povodom plana šefa DSK o „Novoj Mitrovici”

Nedopustivi su pokušaji da se pod plaštom nekakvih urbanističkih rešenja menja etnička struktura u sredinama na Kosovu i Metohiji koje predominantno naseljavaju Srbi, kažu u Kancelariji za KiM za „Politiku” povodom investicionih projekata za područje Kosovske Mitrovice koje je nedavno predstavio predsednik kosovskog parlamenta Kadri Veseli.

Opštine sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji do sada su vrlo odlučno sprečavale takve pokušaje. Upravo je zato pun nadzor nad oblašću prostornog planiranja jedna od nadležnosti Zajednice srpskih opština koje su dogovorene u Briselu. U neprikosnovena prava i nadležnosti opština sa srpskom većinom na KiM ne sme se dirati i svaki pokušaj da se to učini sa razlogom bi bio tretiran kao čin pravnog nasilja i provokacija”, stav je Kancelarije za KiM.

Kadri Veseli je najavio investicije u Kosovsku Mitrovicu u okolnostima u kojima je, prema albanskim medijima, Priština zabrinuta da će Srbija pokušati da postavi granicu na Ibru. Veseli, lider Demokratske stranke Kosova, za RTK je rekao da njegov plan „Nova Mitrovica” obuhvata obe strane reke Ibar, koja inače deli severni od južnog dela Kosovske Mitrovice.

Prošlog četvrtka on je obišao stadion „Adem Jašari” u južnoj Mitrovici i predstavio projekat za kompletno renoviranje tog objekta, kao i druge projekte u okviru šireg plana koji je nazvao „Nova Mitrovica”. Veseli je tom prilikom istakao da neće biti podele Kosova, prenosi Tanjug.

Prema Veselijevom projektu, do kojeg je došao RTK, predviđeno je uređenje korita reke Ibar, pešačkog i biciklističkog prostora. S jedne strane, ovaj projekat se proteže od Mitrovice do Bošnjačke mahale i Zvečana, a sa druge strane nastavlja se na Zupče i Košutovo, navodi RTK, a prenosi portal „Kossev”. U naseljima Suvi Do, Gušavce i Vinarce, u blizini reke Ibar, planira se gradnja stambenih zgrada u visokogradnji – od tri do sedam spratova. Takođe, očekuje se izgradnja škola, sportskih terena i medicinskih centara, naveo je RTK.

Nedžmedin Spahiu, profesor Univerziteta AAB u Prištini, ne vidi neku ozbiljnost u ovom planu, sem namere da se „uništi i ono malo zelene površine koja je preostala u Kosovskoj Mitrovici”. „Kosovska Mitrovica, kako na jugu, tako i na severu, pati od nedostatka zelenila, a njeni gradonačelnici se već takmiče ko će u svom delu uništiti više zelenila. A plan predsednika parlamenta Kosova je kruna toga. Nadam se da je to samo izborna kampanja, a ne ozbiljna namera”, ističe Spahiu za „Politiku”.

Veselijev projekat će predstaviti DSK u Skupštini opštine Mitrovica. „Sever će uvek biti naš”, poručio je Veseli prilikom obilaska stadiona prošlog četvrtka, u društvu ministara finansija i sporta. Veseli (koga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle ubistva Olivera Ivanovića u januaru označio kao pravog „gospodara Kosova”) dodao je i da će uskoro početi izgradnja svih kuća spaljenih na severu.

Srbi sigurno ne bi mogli da kažu da žive slobodno u ovoj oblasti, posebno ne u Suvom Dolu, multietničkom naselju nadomak Kosovske Mitrovice. Ambulanta u Suvom Dolu, koja funkcioniše u okviru srpskog zdravstvenog sistema, odnosno mitrovičkog KBC, stalno je meta napada, koji su kulminirali krajem maja, kada je u dva dana dva puta kamenovana. Direktor KBC u Kosovskoj Mitrovici dr Milan Ivanović rekao je tom prilikom za naš list da serija napada na ambulantu ima za cilj proterivanje Srba. Već posle mesec dana u Suvom Dolu je ranjen 21-godišnji Aleksandar Jevtić, a iste noći ponovo je demolirana ambulanta – četvrti put za mesec dana.

Rakić: Naš odgovor biće žestok

Kadri Veseli može da gradi kule i gradove na srpskoj zemlji samo preko nas mrtvih i upozoravam ga da tako nešto ne pokušava, saopštio je predsednik srpske liste Goran Rakić.

„Mi preko Ibra nismo dozvolili ni tenkovima na kojima su se vozili Veselijevi saborci, pa nećemo ni njegovim bagerima. U nadležnosti srpskih opština niko ne sme da se usudi da dirne, jer naš odgovor će biti žestok i odlučan”, naveo je Rakić.

(Biljana Baković, „Politika“)