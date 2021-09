Abazovic: Nisam bio za odlaganje, najvaznije da je sacuvan mi

PODGORICA – Potpredsednik Vlade Crne Gore i koordinator bezbednosnih službi Dritan Abazović izjavio je sinoć da je najvažnije da se nakon protesta na Cetinju u Crnoj Gori sačuvao mir i ustavni poredak i ocenio da je policija položila veliki ispit i da „nikada profesionalnija akcija nije sprovedena“.

Abazović je za podgoričke Vijesti, na pitanje da li Demokratski front misli na njega, ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića ili direktora policije Zorana Brđanina kada pominje „pokušaj državnog udara“ i da li je bio za odlaganje ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, rekao da je bio za sprovođenje Ustava.

Kako je precizirao, nije bio za odlaganje ustoličenja već je, kako je naveo, tražio jasne garancije da se to može sprovesti na način na koji je to uradeno.

Abazović je ocenio da bi se, da nije bilo ustoličenja mitropolita, država verovatno uvela u anarhiju i ostvario „tamni scenario koji su priželjkivale kriminalne grupe bliske DPS-u i verovatno deo ljudi van Crne Gore“.

„Srazmerno onome što je bio rizik, sve je završeno na najbolji način“, rekao je Abazović.

Komentarišući navode predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je u jednom trenutkuu noći iymeđu subote i nedelje bilo planirano da ustoličenje bude odloženo, Abazović je rekao da Vučić „verovatno može da kaže šta se dešava u njegovoj državi i vladi“.

„Mi smo želeli da sprovodimo zakon i uspeli smo u tome, to je bila naša obaveza. Da li je bilo različitih scenarija u smislu operativno-taktičkog delovanja – jeste i to je sasvim normalno“, naveo je Abazović.

Komentarišući to što je cetinjsko tužilaštvo odredilo zadržavanje do 72 sata savetniku predsedika Crne Gore i bivšem šefu policije Veselinu Veljoviću, Abazović je rekao da je to jedina ispravna odluka tužilaštva.

Uptan da li ima informacije ko stoji iza protesta, naveo je da se vode operativni podaci prema više lica, uključujući i protiv Veljovića i ponovio da su sukobi počeli kada je Veljović „pokušao nasilno da probije kordon policije i uspostavi komandu, po njegovoj proceni, kod određenih službenika Uprave policije“.

„U tom momentu je bačen suzavac i dotad je policija nije imala nikakve želje i volje da se na bilo koji način suprotstavlja građanima“, rekao je Abazović.

Abazović je ocenio da je „danas upokojen kriminalni karakter“ predsednika Crne Gore Mila Đukanovića i da je DPS, od faktora mira i stabilnosti, postao i za međunarodnu zajednicu grupacija koju, osim što ih prati kriminalni bekgraund, sada prati i ekstremizam sa elementima terorizma.

Kako je objasnio, primetno je da su se određena lica naoružavala na Cetinju.

Policija, kako je dodao, istražuje te informacije.

„Oni su se nekako isturili kao inicijatori koji su najviše zalagali za scenario koji je trebalo da ima fatalne posledice. To je bio pokušaj da se Crna Gora uvede u trajnu destabilizaciju i sa elementima disolucije. Tu komponentu svako odgovoran, ako postoji u Tužilaštvu, ne sme da zanemari“, poručio je Abazović.

Abazović se izvinio svima koji su bili na meti suzavca i poručio da bilo kakav oblik terorizma i ekstremizma, i pokušaj napada na službena lica, neće biti tolerisan.

Ocenio je i da je „paradoksalno i tužno“ da Osnovno državno tužilaštvo, a mogao je i SDT, „nema intervenciju na blokade u Cetinju“ i podsetio na blokadu u Tuzima kada je pokrenut istog dana postupak protiv predsednika tamošnje opštine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.