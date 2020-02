Borel imenuje specijalnog predstavnika za dijalog i za WB

BRISEL, 21. februara ( Tanjug) – Šef diplomatije EU Žosep Borel razgovarao je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o imenovanju Specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine i Zapadni Balkan, ali je i ponovio svoju ličnu posvećenost ulozi posrednika u pregovrima, rečeno je Tanjugu u Briselu.

Borel je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Vućićem rekao da namerava da imenuje Specijalog predstavnika koji će se baviti i dijalogom Beograda i Prištine i regionom Zapadnog Balkana.

On je ocenio i da to imenovanje pokazuje važnost koju ”EU i on lično daju regionu, njegovoj stabilizaciji i napretku na EU putu”.

”Žosep Borel je podsetio na činjenicu da će on lično ostati angažovan i snažno posvećen evropskoj perspektivi Zapadnog Balkna, kao i ulozi glavnog pregovarača u dijalogu Beograda i Prištine”, navodi se u saopštenju Evropske službe za spoljne poslove prosleđenom Tanjugu.

Na pitanje Tanjuga da li je bilo reči o ”konkretnim imenima” za poziciju Specijalog predstavnika u Evropskoj službi kažu da ne žele da ulaze u detalje. Dodaje se da je Visoki predstavnik tokom dana obavio i odvojene telefonske razgovore sa Hašimom Tačijem i Aljbinom Kurtijem.

” Svi telefonski pozivi su nastavak razgovora koje je Visoki predstavnik imao u Beogradu i Prištini tokom januara”, zaključuju u Evropskoj službi za spoljne poslove.

(Tanjug)