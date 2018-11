Brutalan napad nožem u centru Londona (video)

Dve osobe ubodene su nožem u centru Londona, a policajci su raspoređeni u glavnom predstavništvu britanskog ogranka američke korporacije „Soni mjuzik“ u Kensingtonu, gde se napad i dogodio, saopštila je londonska policija.

Iz te kompanije je nešto kasnije potvrđeno da je dvoje zaposlenih u njihovom ketering timu učestvovalo u svađi koja je prerasla u nasilan sukob, javio je Rojters.

„’Soni mjuzik‘ potvrdio je da je došlo do incidenta u kancelariji u zgradi kompanije u ulici Deri zbog čega je zgrada evakuisana“, saopštila je portparolka kompanije.

Ona je dodala da incident sada ispituje policija.

