Ceo svet gleda: Tajlandski dečaci napustili bolnicu (video)

Dvanaest tajlandskih dečaka i njihov trener napustili su bolnicu i na putu su ka pres-konferenciji, koju će pratiti cela nacija.

Oni su bolnici bili u svojevrsnom karantinu, otkako su pronađeni i uz višednevnu akciju međunarodnog tima spasilaca izvučeni iz opasne pećine na severu Tajlanda, u koju su ušli za vreme velikih kiša i poplava.

Pre nego što su ih pronašli i dostavili im vodu i namirnice, dečaci i njihov trener bili su zarobljeni u pećini devet dana. Preživeli su zahvaljujući kapljicama vode koje su skupljali sa stalaktita, komadićima rođendanske torte koju je sa sobom imao jedan od dečaka i meditaciji.

JUST IN: Boys rescued from flooded Thailand cave leave hospital ahead of upcoming news conference. https://t.co/uqjeV6zBLk pic.twitter.com/krJaOrPvEj

— ABC News (@ABC) July 18, 2018